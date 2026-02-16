الحوت يدعو لإصلاح الهدر وضبط التهرب وتحسين الجباية بعدالة

كتب عبر منصة "اكس" :" أدعم أي زيادة عادلة ومنصفة لرواتب موظفي القطاع العام والعسكريين، لأن كرامتهم جزء من كرامة الدولة.لكن أرفض أن تُموَّل هذه الزيادة من جيب المواطن عبر رفع الـTVA 1% أو فرض 300 ألف ليرة إضافية على البنزين".ورأى ان "الحل ليس بتحميل الناس أعباء جديدة، بل بإصلاح الهدر، وضبط التهرب، وتحسين الجباية بعدالة".وختم:" تعني إنصاف الموظف… من دون خنق المواطن".