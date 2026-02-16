تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحوت يدعو لإصلاح الهدر وضبط التهرب وتحسين الجباية بعدالة

Lebanon 24
16-02-2026 | 15:20
A-
A+
الحوت يدعو لإصلاح الهدر وضبط التهرب وتحسين الجباية بعدالة
الحوت يدعو لإصلاح الهدر وضبط التهرب وتحسين الجباية بعدالة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب النائب عماد الحوت عبر منصة "اكس" :" أدعم أي زيادة عادلة ومنصفة لرواتب موظفي القطاع العام والعسكريين، لأن كرامتهم جزء من كرامة الدولة.

لكن أرفض أن تُموَّل هذه الزيادة من جيب المواطن عبر رفع الـTVA 1% أو فرض 300 ألف ليرة إضافية على البنزين".

ورأى ان "الحل ليس بتحميل الناس أعباء جديدة، بل بإصلاح الهدر، وضبط التهرب، وتحسين الجباية بعدالة".

وختم:"دولة عادلة تعني إنصاف الموظف… من دون خنق المواطن".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مرقص: مجلس الوزراء أكد ضرورة تحسين الجباية والنظر في الأملاك البحرية وغيرها من الأمور التي تساهم في إدخال إيرادات
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني: لا يمكننا القبول بموازنة لم تعد تشبه ما طرحته الحكومة وتقوّض عملها وتعيد الهدر الى زمن يفترض أن يكون قد ولّى أو تخالف الدستور لأنّ الإصلاح يبدأ بوقف الممارسات الخاطئة
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأفريقي يدعو لضبط النفس بعد القتال بين القوات الإثيوبية وجبهة تيغراي
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين يدعو كافة أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب عماد

عماد الحوت

دولة عادلة

عماد الحو

حسين ال

الهد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:27 | 2026-02-16
Lebanon24
16:55 | 2026-02-16
Lebanon24
16:46 | 2026-02-16
Lebanon24
16:15 | 2026-02-16
Lebanon24
16:08 | 2026-02-16
Lebanon24
16:05 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24