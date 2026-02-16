روابط التعليم الرسمي: زيادة الـ6 أضعاف لا تلبي طموحاتنا

رأت "روابط التعليم الرسمي"، في بيان، أن "بعد النضال للاساتذة والمعلمين استمعنا إلى مقررات ، والتي اقرت 6 أضعاف وهي ليست بحجم تطلعاتنا، ولا تصل إلى تحقيق مطالبنا. كما ونرفض تحميل الشعب اللبناني كلفة هذه الزيادة إن كانت الزيادة على البنزين او رفع الضريبة على القيمة المضافة. تلتقي الروابط لتحديد خطوات المرحلة المقبلة، وتبقي كافة الخيارات مفتوحة".

Advertisement