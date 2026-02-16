جديد سعر البنزين بعد "الزيادة".. ماذا يجري؟

علم " " أن اتصالات مكثفة تجري حالياً في أوساط قطاع والمحروقات للوقوف عند برفع سعر صفيحة البنزين 300 ألف ليرة لبنانيّة.



وذكرت المعلومات أنه الاتصالات تبحث مسألة هذه الزيادة وموعد اعتمادها في الذي ما زال غير محسوم، علماً أن مسألة السير بها قد لا ينتظر صدور القرارات في ، ما يعني أن "الزيادة" ستسبق "الجريدة" في أي وقت.



ووفقاً للمعلومات، فإنّ اجتماعات ستُعقد اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء لبحث الزيادة على المحروقات.