جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

جديد سعر البنزين بعد "الزيادة".. ماذا يجري؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-02-2026 | 16:08
جديد سعر البنزين بعد الزيادة.. ماذا يجري؟
علم "لبنان24" أن اتصالات مكثفة تجري حالياً في أوساط قطاع النفط والمحروقات للوقوف عند قرار مجلس الوزراء برفع سعر صفيحة البنزين 300 ألف ليرة لبنانيّة.
 

وذكرت المعلومات أنه الاتصالات تبحث مسألة هذه الزيادة وموعد اعتمادها في المحطات الذي ما زال غير محسوم، علماً أن مسألة السير بها قد لا ينتظر صدور القرارات في الجريدة الرسمية، ما يعني أن "الزيادة" ستسبق "الجريدة" في أي وقت.
 

ووفقاً للمعلومات، فإنّ اجتماعات ستُعقد اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء لبحث الزيادة على المحروقات.

المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

قرار مجلس الوزراء

الجريدة الرسمية

مجلس الوزراء

المحطات

لبنان24

النفط

خاص "لبنان 24"

