وزير الصناعة يعترض على قرار التمييز بين موظفي الإدارة والعسكريين

اوضح وزير الصناعة عبر منصة "اكس"، ان "موقفنا في جلسة كان واضحاً: اعترضنا على القرار ورفضنا التمييز بين موظفي الأدارة والأجهزة العسكرية. كما اعترضنا على:



عدم توزيع دراسة مفصلة على الوزراء قبل الجلسة.



زيادة رسوم وضرائب على المواطنين والقطاع الخاص مثل صفيحة البنزين و TVA بدل العمل على وضع حدّ للتهرب الجمركي، وتحسين جباية الضرائب.



عدم دراسة تداعيات زيادة الرسوم والضرائب على التضخم وانتاجية القطاع الخاص".

Advertisement