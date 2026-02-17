تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

موظفو المالية يكرمون المدير السابق للواردات.. جابر: الادارة العامة تحتاج إلى أمثالك قدوة وأخلاقاً

Lebanon 24
17-02-2026 | 02:30
A-
A+
موظفو المالية يكرمون المدير السابق للواردات.. جابر: الادارة العامة تحتاج إلى أمثالك قدوة وأخلاقاً
موظفو المالية يكرمون المدير السابق للواردات.. جابر: الادارة العامة تحتاج إلى أمثالك قدوة وأخلاقاً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أقام العاملون في وزارة المالية حفل غداء تكريمي للمدير السابق للواردات والضريبة على القيمة المضافة لؤي الحاج شحادة لمناسبة تعينه عضوا في المجلس الاعلى للجمارك، وذلك برعاية وحضور وزير المالية ياسين جابر والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي والموظفين.  
 
والقى الوزير جابر كلمة خلال الحفل  اشاد فيها بالدور الذي قام به  لؤي الحاج شحادة في السهر على تأمين ايرادات للخزينة العامة وفي صون حقوق الدولة معدداً لمساهماته في تطوير الادارة الضريبية وتحصينها.
 
وقال جابر: "اليوم لا نحتفل بتغيير موقع إداري، بل بمسار مهني داخل وزارة المالية نفسها. الأستاذ لؤي الحاج شحادة هذا الرجل العنيد بالحق والمتفاني في العمل لم يغادر الوزارة، بل انتقل داخلها، من إدارة الإيرادات الضريبية إلى المجلس الأعلى للجمارك، أي من تنظيم الاقتصاد في داخله إلى حمايته على حدوده".
 
 
وتابع: "اسمح لنفسي هنا أن أتحدث بملاحظة شخصية، تعود الى معرفتي وعلاقتي بلؤي في جلسات نقاش وعمل تمتد لحوالي عشرين عاماً في المجلس النيابي سواء في مناقشات الموازنات او ما يرتبط بمشاريع قوانين مالية كيف كنت أرى فيه ذاك الراصد لكل مادة أو فكرة شاردة أو واردة، الواثق والشقي في آن المتوثب لصون كل ما له صلة بحماية المال العام، متسلحاً بالقانون لا يزيح عن قواعده من جهة، ومن جهة ثانيه متشبثاً بحماية أمن الناس الاجتماعي، من خلفية لا تطيح بحق المواطن الصالح بجريرة المتهرّب الفاجر".
 
وأكمل: "يجادل حين يلزم، ويعاند حيث يجب، منطلقاً من طبيعة وتطبع لشخصية تؤمن أن من يسلك طريق الاستقامة لا يهاب شيئاً، وكأنه يسدد بذخائر أن "ما لقيصر لقيصر وما لله لله" ولهذا حاز على ثقة ومهابة واحترام المؤيد والمخالف على السواء.
اضاف: في  سجل وزارة المالية ولأكثر من عقدين، لم يكن لؤي الحاج شحادة مجرد مدير للإيرادات، بل  كان مغواراً مع اقران من بعض المدراء الموظفين الذين ما تقاعسوا يوماً عن تأدية واجبهم خصوصاً في سنوات الأزمات المنصرمة وأبرزها منذ العام 2019 وما تلاها من أحداث، الى جائحة كورونا الى كارثة انفجار المرفأ وما راكمت من مخاطر أمنية ولوجستية واقتصادية، ظل مواظباً مع هؤلاء الابطال المجهولين وفي أصعب ظروف العمل، لتأمين سير غرفة انعاش الدولة والمجتمع وأبرزها ديمومة تأمين رواتب جميع العاملين في القطاع العام وكافة الاسلاك العسكرية بشكل منتظم، وفي تأمين المستلزمات الضرورية للوزارات والمؤسسات المعنية بالإغاثة والخدمات الصحية والاجتماعي".
 
وقال: "قد يعتبر البعض اني اغالي مأخوذاً باعجاب بأداء الاستاذ لؤي كما يناديه الجميع من افراد عائلة وزارة المالية، صدقوني هذه وقائع ولن أغالي، وهنا أضيف أن لؤي هو واحد من العقول التي شاركت في إعادة بناء الإدارة الضريبية اللبنانية.
فهو لم يدِر الملفات فقط، بل صاغ القواعد التي تحكمها. شارك في إعداد مشاريع القوانين الضريبية الأساسية، ووضع مسودات قانون ضريبة الدخل وقانون الإجراءات الضريبية، وواكب النصوص التنظيمية المرتبطة بالإدارة والحوكمة ومكافحة تضارب المصالح والإثراء غير المشروع وحق الوصول إلى المعلومات .وهنا بالذات يظهر الفرق بين من يطبّق القانون… ومن يساهم في صنعه".
 
 
اضاف: "لم تكن علاقته بالإدارة الضريبية تقنية فقط؛ فقد قاد إصلاحات في السياسات الضريبية، ونظّم إجراءات العمل، وتابع الاعتراضات الضريبية أمام مجلس شورى الدولة، وحكم في نزاعات المكلّفين، وكان دائمًا يقف في النقطة الأصعب: حيث يجب أن تحمي الدولة حقها، من دون أن تظلم صاحب الحق. ولم يكتفِ بالعمل الداخلي. فقد مثّل لبنان في المحافل الدولية المعنية بالشفافية وتبادل المعلومات الضريبية، وكان خبيرًا في مجالات الالتزام والتدقيق والسياسات لدى المؤسسات الدولية، وساهم في المفاوضات المتعلقة بازدواجية الضرائب. أي أنه كان يدافع عن سمعة النظام المالي اللبناني خارج الحدود كما يدير ملفاته داخلها، وانتقاله اليوم إلى المجلس الأعلى للجمارك يحمل معنى خاصاً".
 

وقال وزير المال: الجمارك ليست إدارة منفصلة عن الضرائب، بل امتداد طبيعي لها: الضريبة تؤمّن العدالة داخل السوق، والجمارك تؤمّن العدالة على حدود السوق. نحن لا نضع في الجمارك خبيرًا ماليًا فقط، بل نضع رجل تشريع وخبرة رقابية ومرجعية أخلاقية. فمن عمل على حق الوصول إلى المعلومات ومكافحة تضارب المصالح داخل الإدارة الضريبية، سيكون حتمًا حارسًا للشفافية على الحدود".
 
وقال: "الأستاذ لؤي، الوظيفة العامة تحتاج إلى كفاءة،لكنها تحتاج أكثر إلى ضمير مهني، والنصوص تحتاج إلى تفسير،لكنها تحتاج قبل ذلك إلى من يؤمن بها.لقد أثبتّ أن النزاهة ليست موقفًا عابرًا، بل ممارسة يومية،وأن المناقبية ليست صفة شخصية، بل ثقافة مؤسسية تنتقل من مكتب إلى مؤسسة.اليوم أنت لا تبدأ دورًا جديدًا فقط، بل تحمل معك إلى الجمارك خبرة الضرائب وروحها، وكما إن القانون يجب أن يكون واضحًا،  فالإدارة يجب أن تكون عادلة، وأن الدولة يجب أن تكون موثوقة. مبروك لك الموقع الجديد، ومبروك للجمارك بانضمامك الى مجلسها الأعلى. ومبروك لوزارة المالية حين يترقّى أحد أبنائها… من إدارة الإيرادات إلى حماية الاقتصاد الوطني".
 
 
وختم: "لؤي وزارة المالية تفخر بأمثالك، ونحن على ثقة أن كل من رافقك وعمل معك وعاونك وتسلم المسؤولية من بعدك بالتأكيد سينهجون نهجك. فالادارة العامة تحتاج الى أمثالك قدوة واخلاقاً، وكل المخلصين يعملون لنهضة في الادارة تكون نوعية، ونأمل الا يكون هذا الهدف ببعيد".
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جابر: الرواتب تحتاج إلى وقت حتى تعود إلى مستوياتها السابقة لعام 2019
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 13:54:11 Lebanon 24 Lebanon 24
موظفو الإدارة العامة يتمسكون بحقوقهم.. الإضراب مستمر
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 13:54:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد سنوات الصبر… موظفو الإدارة العامة يعلنون الإضراب
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 13:54:11 Lebanon 24 Lebanon 24
موظفو الإدارات العامة يعتصمون في صيدا: "حقوقنا ليست سلعة للمساومة"
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 13:54:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

وزارة المالية

المدير العام

وزير المالية

اللبنانية

كورونا

التزام

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:49 | 2026-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:35 | 2026-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:28 | 2026-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:24 | 2026-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:19 | 2026-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:49 | 2026-02-17
Lebanon24
06:35 | 2026-02-17
Lebanon24
06:28 | 2026-02-17
Lebanon24
06:24 | 2026-02-17
Lebanon24
06:19 | 2026-02-17
Lebanon24
06:16 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24