تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الغارة على طريق المصنع: رسالة عابرة أم فاتحة لمرحلة من التصعيد

Lebanon 24
16-02-2026 | 22:44
A-
A+
الغارة على طريق المصنع: رسالة عابرة أم فاتحة لمرحلة من التصعيد
الغارة على طريق المصنع: رسالة عابرة أم فاتحة لمرحلة من التصعيد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب ابراهيم بيرم في" النهار": تذكر الوقائع أن المسيّرات الإسرائيلية سبق لها أن نفذت، إبان "حرب الإسناد" وخلال الأشهر الأربعة عشر التي تلت سريان وقف النار، عشرات الغارات التي استهدفت قيادات وكوادر من حركة "حماس" و"الجماعة الإسلامية"، ونجحت في "اصطياد" العديد منهم. وليس خافياً على الإسرائيليين أن البقعة الجغرافية التي شهدت حدث الغارة أول من أمس، هي جزء من جغرافيا تبدأ من البقاع الأوسط وتمتد غرباً في اتجاه راشيا والبقاع الغربي، لتصل إلى أعالي منطقة العرقوب القصية، وهي عند الإسرائيليين مناطق ذات أغلبية سنية تشكل على نحو أو آخر بيئات حاضنة لهذين التنظيمين، وهما في حال تحالف وتنسيق غير خافٍ منذ الأيام الأولى لعملية "طوفان الأقصى".
وليس خافياً على الإسرائيليين أن النظام الحالي في دمشق لم ينهِ الوجود الفلسطيني العسكري في الأراضي السورية، وإن يكن قد أعاد تنظيمه وتموضعه وفق الحسابات الدقيقة لهذا النظام، ومن ضمنها "تصفيته" لوجود بعض الفصائل التي عملت بإمرة النظام السابق وشاركته عملياته ضد المعارضين.
وبناءً عليه، وضعت إسرائيل تلك المنطقة تحت عينها الراصدة ومنظارها العسكري وتعاملت معها على أنها "منطقة استهداف" ومصدر خطر دائم على أمنها. وبناءً على كل تلك الوقائع، قرر العقل الاستراتيجي الإسرائيلي أن يتعامل مع هذه المنطقة بالمستوى عينه الذي يتعامل فيه مع منطقة الجنوب. ويربط خبراء استراتيجيون بين غارة الأحد، وحادث خطف القيادي في
"الجماعة الإسلامية" عطوي عطوي من منزله في بلدة الهبارية في أقاصي العرقوب، ليستنتجوا أن كليهما يصبّان في الخانة الأمنية نفسها.
والحال أن إسرائيل تفصح منذ زمن عن أنها تخشى ثلاثة أخطار كامنة على أمنها داخل الأراضي اللبنانية، وهي:
"حزب الله" الذي وفق القناة العبرية 24 "لا يهدأ، ويجدد نفسه بسرعة كبيرة وكبيرة جداً".
أن تولد "قوة سنية" توفر غطاءً من أي نوع للحزب ولوجود حركة "حماس" في لبنان.
أن تتاح حرية الحركة مجدداً للفصائل والقوى الفلسطينية في الداخل اللبناني.
وقد برزت خشية حقيقية لدى الراصدين أن يكون الحدث الأمني الأخير على طريق المصنع فاتحة لمرحلة من التصعيد الإسرائيلي لزيادة ضغوط تل أبيب على الساحة اللبنانية.  
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذه آخر المعلومات عن الشهداء الأربعة الذين تم استهدافهم على طريق المصنع
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24
كيم يتفقد مصنع غواصات نووية ورسالة من بوتين تشيد بـ"صداقة لا تُقهر"
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة عند طريق المصنع.. وسقوط شهداء (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزائر والنيجر تؤكدان تعزيز الشراكة وتسريع مشاريع الطريق العابر للصحراء
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

السورية

الغارات

البقاع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-02-17
Lebanon24
02:30 | 2026-02-17
Lebanon24
02:15 | 2026-02-17
Lebanon24
02:06 | 2026-02-17
Lebanon24
02:05 | 2026-02-17
Lebanon24
02:03 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24