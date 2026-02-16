تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء أمس.. ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم

ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 361 الف ليرة والمازوت 22 الف ليرة وقارورة 13 الف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:



البنزين 95 أوكتان: 1.785.000 ليرة لبنانية



البنزين 98 أوكتان: 1.828.000 ليرة لبنانية



المازوت: 1.376.000 ليرة لبنانية



الغاز: 1.384.000 ليرة لبنانية



