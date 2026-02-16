بعد تعرضه لحادث.. نقل عنصر أمني بطوافة للجيش من أحد مستشفيات الهرمل إلى بيروت للمعالجة

عملت طوافة تابعة للجيش مساء أمس الإثنين على نقل احد عناصر الاجهزة الامنية في ويدعى ".ج. ن." من بلدة راس في البقاع ، وذلك بعد تعرضه لكسر بسيط في الجمجمة جراء حادث صدم كان قد تعرض له أثناء ممارسته رياضة المشي، وفق ما أفادت مندوبة " ".ونقل المريض من احد مستشفيات الى احدى مستشفيات العاصمة للمعالجة .