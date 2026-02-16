تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بعد تعرضه لحادث.. نقل عنصر أمني بطوافة للجيش من أحد مستشفيات الهرمل إلى بيروت للمعالجة

Lebanon 24
16-02-2026 | 23:47
بعد تعرضه لحادث.. نقل عنصر أمني بطوافة للجيش من أحد مستشفيات الهرمل إلى بيروت للمعالجة
بعد تعرضه لحادث.. نقل عنصر أمني بطوافة للجيش من أحد مستشفيات الهرمل إلى بيروت للمعالجة photos 0
عملت طوافة  تابعة للجيش مساء أمس الإثنين على نقل احد عناصر الاجهزة الامنية في البقاع ويدعى ".ج. ن." من بلدة راس بعلبك في البقاع الشمالي ، وذلك بعد تعرضه لكسر بسيط في الجمجمة جراء حادث صدم كان قد تعرض له أثناء ممارسته رياضة المشي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 

ونقل المريض من احد مستشفيات الهرمل الى احدى مستشفيات العاصمة بيروت للمعالجة .
 
مواضيع ذات صلة
أنباء عن نقل عادل إمام إلى المستشفى نتيجة تعرّضه لأزمة صحية مُفاجئة!؟
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:36:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعرّض مدير عام مرفأ بيروت لحادث سير... بيان من إدارة واستثمار مرفأ بيروت
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:36:06 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الأميركية تنهي نقل 5700 عنصر من "داعش" من سوريا إلى العراق
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:36:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد نشره رسالة غامضة.. نقل فنان إلى المستشفى بعد تعرّضه لوعكة صحية (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:36:06 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان 24

الشمالي

البقاع

الشمال

لبنان

المري

