تعلّيقاً على زيادة الرسوم على المحروقات.. طليس: لإيجاد بدائل عادلة بعيداً من جيوب الناس

علّق رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في بيان، على قرار زيادة الرسوم على المحروقات وزيادة الـTVA بنسبة 1% لتمويل الرواتب، فقال: "اننا مع تحسين الأجور، لكننا نرفض تحميل المواطنين وقطاع النقل هذا العبء الإضافي".



ورأى أن "المحروقات مادة أساسية، وأي زيادة عليها أو على الـTVA ستنعكس فوراً على كلفة النقل وأسعار السلع. المطلوب إيجاد بدائل عادلة بعيداً من جيوب الناس".

