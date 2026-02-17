تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الوزير السابق محسن دلول في ذمة الله

Lebanon 24
17-02-2026 | 00:43
A-
A+
الوزير السابق محسن دلول في ذمة الله
الوزير السابق محسن دلول في ذمة الله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
غيّب الموت صباح اليوم الوزير السابق محسن دلول عن عمر يناهز الـ93 سنة.
دلول صحفي وسياسي لبناني بارز، ولد عام 1933 في بلدة علي النهري بالبقاع. بدأ حياته المهنية مدرساً في البقاع وبيروت، ثم انتقل إلى العمل الصحفي والتحق بنقابة المحررين.
انضم إلى الحزب التقدمي الاشتراكي عام 1951، وكان من المقربين جداً لمؤسسه كمال جنبلاط، ثم عمل مساعداً لنجله وليد جنبلاط بعد اغتيال الأب عام 1977.
المناصب الوزارية:
وزير الزراعة: شغل هذا المنصب في عدة حكومات متتالية بين عامي 1989 و1992 برئاسة كل من سليم الحص، وعمر كرامي، ورشيد الصلح.
وزير الدفاع الوطني: عُين وزيراً للدفاع في أولى حكومات الرئيس رفيق الحريري عام 1992، واستمر في هذا المنصب حتى عام 1995.
العمل النيابي: انتخب عضواً في مجلس النواب اللبناني لعدة دورات متتالية بين عامي 1991 و2004، ممثلاً لدوائر البقاع وبعلبك - الهرمل وزحلة في فترات مختلفة. 
دلول متزوج من سهام كنعان ولهما أربعة أولاد: نزار، علي، زياد، ورولا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شقيقة الوزير السابق محمد المشنوق في ذمة الله
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يداهم جبل محسن ويوقف 4 أشخاص من النظام السوري السابق
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب لبنانيّ سابق في ذمّة الله
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء اليمنية: إقالة وزير الدفاع اليمني محسن محمد الداعري من منصبه وإحالته للتقاعد
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

تعازي ووفيات

الحزب التقدمي الاشتراكي

الحزب التقدمي

وزير الزراعة

رفيق الحريري

وليد جنبلاط

وزير الدفاع

صباح اليوم

الاشتراكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-02-17
Lebanon24
02:30 | 2026-02-17
Lebanon24
02:15 | 2026-02-17
Lebanon24
02:06 | 2026-02-17
Lebanon24
02:05 | 2026-02-17
Lebanon24
02:03 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24