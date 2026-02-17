الوزير السابق محسن دلول في ذمة الله.. اليكم موعد التشييع

غيّب الموت الوزير السابق محسن دلول عن عمر يناهز الـ93 سنة.

دلول صحفي وسياسي لبناني بارز، ولد عام 1933 في بلدة علي النهري بالبقاع. بدأ حياته المهنية مدرساً في وبيروت، ثم انتقل إلى العمل الصحفي والتحق بنقابة المحررين.

انضم إلى عام 1951، وكان من المقربين جداً لمؤسسه كمال ، ثم عمل مساعداً لنجله بعد اغتيال الأب عام 1977.

المناصب الوزارية:

: شغل هذا المنصب في عدة حكومات متتالية بين عامي 1989 و1992 برئاسة كل من سليم الحص، وعمر كرامي، ورشيد الصلح.

الوطني: عُين وزيراً للدفاع في أولى حكومات الرئيس عام 1992، واستمر في هذا المنصب حتى عام 1995.

العمل النيابي: انتخب عضواً في مجلس النواب اللبناني لعدة دورات متتالية بين عامي 1991 و2004، ممثلاً لدوائر البقاع وبعلبك - الهرمل وزحلة في فترات مختلفة.

دلول متزوج من سهام كنعان ولهما أربعة أولاد: نزار، علي، زياد، ورولا.



يُصلى على جثمان الفقيد يوم الخميس 19/2/2026 الساعة 1 بعد الظهر في منزله في علي النهري, وتُقبل التعازي قبل وبعد الدفن يومي الخميس والجمعة 19 و20/2/2026 في منزله, ونهاري السبت والأحد من الساعة 11 صباحًا حتى 4 بعد الظهر في واجهة البحرية (البيال).



