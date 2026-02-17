تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الوزير السابق محسن دلول في ذمة الله.. اليكم موعد التشييع
Lebanon 24
17-02-2026
|
00:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
غيّب الموت
صباح اليوم
الوزير السابق محسن دلول عن عمر يناهز الـ93 سنة.
دلول صحفي وسياسي لبناني بارز، ولد عام 1933 في بلدة علي النهري بالبقاع. بدأ حياته المهنية مدرساً في
البقاع
وبيروت، ثم انتقل إلى العمل الصحفي والتحق بنقابة المحررين.
انضم إلى
الحزب التقدمي الاشتراكي
عام 1951، وكان من المقربين جداً لمؤسسه كمال
جنبلاط
، ثم عمل مساعداً لنجله
وليد جنبلاط
بعد اغتيال الأب عام 1977.
المناصب الوزارية:
وزير الزراعة
: شغل هذا المنصب في عدة حكومات متتالية بين عامي 1989 و1992 برئاسة كل من سليم الحص، وعمر كرامي، ورشيد الصلح.
وزير الدفاع
الوطني: عُين وزيراً للدفاع في أولى حكومات الرئيس
رفيق الحريري
عام 1992، واستمر في هذا المنصب حتى عام 1995.
العمل النيابي: انتخب عضواً في مجلس النواب اللبناني لعدة دورات متتالية بين عامي 1991 و2004، ممثلاً لدوائر البقاع وبعلبك - الهرمل وزحلة في فترات مختلفة.
دلول متزوج من سهام كنعان ولهما أربعة أولاد: نزار، علي، زياد، ورولا.
يُصلى على جثمان الفقيد يوم الخميس 19/2/2026 الساعة 1 بعد الظهر في منزله في علي النهري, وتُقبل التعازي قبل وبعد الدفن يومي الخميس والجمعة 19 و20/2/2026 في منزله, ونهاري السبت والأحد من الساعة 11 صباحًا حتى 4 بعد الظهر في واجهة
بيروت
البحرية (البيال).
لبنان
تعازي ووفيات
الحزب التقدمي الاشتراكي
الحزب التقدمي
وزير الزراعة
رفيق الحريري
وليد جنبلاط
وزير الدفاع
صباح اليوم
الاشتراكي
تابع
