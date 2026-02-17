تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عن قرار الحكومة إقرار زيادة على المحروقات.. هكذا علّق التيار الوطني

Lebanon 24
17-02-2026 | 01:10
عن قرار الحكومة إقرار زيادة على المحروقات.. هكذا علّق التيار الوطني
أصدر التيار الوطني الحر البيان التالي:"ها هي سلطة العجز تفشل مجدداً في إيجاد حلّ عادل ومتكامل لمشكلة المالية العامة والقطاع العام من خلال خطة إصلاحية شاملة، فتعمد الى إجراء إحتياطي غير قانوني، كنا قد طعنا به سابقاً أمام شورى الدولة وربحنا الطعن، بأن أضافت زيادة باهظة على المحروقات (إضافة الى TVA) فارتفعت في يوم واحد صفيحة البنزين حوالي ٤ دولارات من ١٥ دولار الى ١٩ دولار أي بزيادة نسبتها تزيد عن ٢٥%.".
 
وأضاف البيان: "سببت بذلك تضخماً مالياً وغلاءً إضافياً على كلفة المعيشة في حاجات المواطنين اليومية، من دون أن تحقق المطالب اللازمة لموظفي القطاع العام والأساتذة والعسكريين، لا بل إعطائهم جزءاً من جهة وأخذت منهم أجزاءً من جهة أخرى، فأصابتهم في معيشتهم اليومية وفي بدلات النقل..."

وختم البيان: "كل هذا ما كان ليحدث لولا إقتراح وقبول من وزيري المالية والطاقة وموافقة الحكومة التي نكثت بوعودها المعطاة أمام المجلس النيابي والشعب اللبناني."

مواضيع ذات صلة
مرقص: إقرار زيادة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: امتناع الحكومة عن إصدار النصوص التنظيمية يخالف التزامها الوارد في بيانها الوزاري ويشكّل خروجًا عن مبدأ الولاء المؤسسي
النائب أسعد درغام: تصحيح الأجور بات ضرورة وطنيّة وأحمّل الحكومة ملف المؤهلّين العسكريين المتقاعدين وموضوع المحروقات للعسكريين يجب معالجته بطريقة فعالة
الحملة على الحكومة تتصاعد بعد اقرار مشروع قانون "الفجوة المالية"
