"المستقبل" سيشارك حتماً

أفادت مصادر سياسية مطلعة أن الرئيس سعد الحريري
كان أكثر وضوحًا في مواقفه خلال لقاءاته الأخيرة مع عدد من زوّاره في بيت الوسط
، حيث أكد بشكل لا لبس فيه أن "تيار المستقبل
" سيتجه إلى خوض الانتخابات النيابية المقبلة.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الحريري
يعتبر" أن المرحلة الحالية تفرض العودة إلى العمل السياسي المباشر وعدم ترك الساحة فارغة،مهما كانت الصعوبات".
وأضافت "أن رئيس التيار
بدأ عمليًا الإعداد التنظيمي لهذه المعركة، من إعادة تفعيل الماكينة الانتخابية
إلى التواصل مع القواعد والكوادر"، مؤكدًا "استعداده لتحمّل كلفة الاستحقاق سياسيًا وتنظيميًا، انطلاقًا من قناعته بضرورة المشاركة الفاعلة في المرحلة المقبلة".