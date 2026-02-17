"المستقبل" سيشارك حتماً

أفادت مصادر سياسية مطلعة أن كان أكثر وضوحًا في مواقفه خلال لقاءاته الأخيرة مع عدد من زوّاره في ، حيث أكد بشكل لا لبس فيه أن " " سيتجه إلى خوض الانتخابات النيابية المقبلة.

وبحسب المصادر نفسها، فإن يعتبر" أن المرحلة الحالية تفرض العودة إلى العمل السياسي المباشر وعدم ترك الساحة فارغة،مهما كانت الصعوبات".

وأضافت "أن رئيس بدأ عمليًا الإعداد التنظيمي لهذه المعركة، من إعادة تفعيل الماكينة إلى التواصل مع القواعد والكوادر"، مؤكدًا "استعداده لتحمّل كلفة الاستحقاق سياسيًا وتنظيميًا، انطلاقًا من قناعته بضرورة المشاركة الفاعلة في المرحلة المقبلة".





