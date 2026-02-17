تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"المستقبل" سيشارك حتماً

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
17-02-2026 | 01:30
A-
A+
المستقبل سيشارك حتماً
المستقبل سيشارك حتماً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت مصادر سياسية مطلعة أن الرئيس سعد الحريري كان أكثر وضوحًا في مواقفه خلال لقاءاته الأخيرة مع عدد من زوّاره في بيت الوسط، حيث أكد بشكل لا لبس فيه أن "تيار المستقبل" سيتجه إلى خوض الانتخابات النيابية المقبلة.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الحريري يعتبر" أن المرحلة الحالية تفرض العودة إلى العمل السياسي المباشر وعدم ترك الساحة فارغة،مهما كانت الصعوبات".
وأضافت "أن رئيس التيار بدأ عمليًا الإعداد التنظيمي لهذه المعركة، من إعادة تفعيل الماكينة الانتخابية إلى التواصل مع القواعد والكوادر"، مؤكدًا "استعداده لتحمّل كلفة الاستحقاق سياسيًا وتنظيميًا، انطلاقًا من قناعته بضرورة المشاركة الفاعلة في المرحلة المقبلة".

Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"تيار المستقبل" يعلن شعار ذكرى "14 شباط" لعام 2026
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري يعلنُ عودة "المستقبل" انتخابياً: لسلاح واحد و"لبنان أولاً"
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لدى أهل السنّة تقدير كبير للمملكة العربية السعودية ومن صنعوا "ابو عمر" يدركون حتما هذا الامر فاستغلوه وانني أوكد ان اهل السنّة هم الاساس في الحضور الوطني
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "ابو عمر" ابتزاز مالي أكثر منه سياسيا ولكنه اظهر حتما صورة مزعجة عن المشهد السياسي اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الرئيس سعد الحريري

سعد الحريري

سعد الحرير

الرئيس سعد

الانتخابية

سعد الحري

بيت الوسط

المستقبل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-02-17
Lebanon24
02:30 | 2026-02-17
Lebanon24
02:15 | 2026-02-17
Lebanon24
02:06 | 2026-02-17
Lebanon24
02:05 | 2026-02-17
Lebanon24
02:03 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24