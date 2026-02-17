تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

اسم نائب سابق يُطرح مُجدداً للترشيح

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
17-02-2026 | 02:15
اسم نائب سابق يُطرح مُجدداً للترشيح
اسم نائب سابق يُطرح مُجدداً للترشيح photos 0
يُطرح في كواليس ترشيحات "الثنائي الشيعي" للانتخابات النيابيّة، اسم النائب السابق نوار الساحلي كخيار مُرجّح للترشيح مُجدداً عن المقعد الشيعي في دائرة بعلبك - الهرمل.
وحالياً، يتولى الساحلي مسؤولية ضمن "حزب الله" مرتبطة بمجلس معنيّ بالعمل الحكومي يتألف من 10 أعضاء، والجميع معنيون بمتابعة شؤون الوزارات.
وللإشارة، فإن هذا المجلس كان مسؤوله المباشر هو أمين عام "حزب الله" الحالي الشيخ نعيم قاسم، عندما كان يتولى منصب نائب الامين العام للحزب.
وكان الساحلي تولى مسؤوليات مُختلفة سابقاً ضمن الحزب، فيما تصاعدت شعبيته مؤخراً في أوساط الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها، خصوصاً أنه كان على تماسٍ دائم مع المواطنين في ملفات حيوية.
المصدر: لبنان 24
