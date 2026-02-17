اسم نائب سابق يُطرح مُجدداً للترشيح



يُطرح في كواليس ترشيحات " " للانتخابات النيابيّة، اسم النائب السابق كخيار مُرجّح للترشيح مُجدداً عن المقعد الشيعي في دائرة - .

وحالياً، يتولى الساحلي مسؤولية ضمن " " مرتبطة بمجلس معنيّ بالعمل الحكومي يتألف من 10 أعضاء، والجميع معنيون بمتابعة شؤون الوزارات.

وللإشارة، فإن هذا المجلس كان مسؤوله المباشر هو أمين عام "حزب الله" الحالي الشيخ ، عندما كان يتولى منصب نائب الامين العام للحزب.

وكان الساحلي تولى مسؤوليات مُختلفة سابقاً ضمن الحزب، فيما تصاعدت شعبيته مؤخراً في أوساط الدائرة التي ينتمي إليها، خصوصاً أنه كان على تماسٍ دائم مع المواطنين في ملفات حيوية.



