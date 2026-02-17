تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
بحث
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بسبب "هزات لبنان".. اتصالات وتساؤلات

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
17-02-2026 | 02:45
بسبب هزات لبنان.. اتصالات وتساؤلات
بسبب هزات لبنان.. اتصالات وتساؤلات photos 0
إثر إعلان  المركز الوطني للجيوفيزياء المستمر عن حدوث هزات أرضية في مناطق لبنانية مُختلفة، تساءلت أوساطٌ علمية معنية برصد الهزات ودراستها، عن سبب "الاندفاعة" الكبيرة في نشر أخبار هذه الهزات "الطبيعية" التي تحدث يومياً ومن دون انقطاع.
وقالت المصادر إنَّه حصلت اتصالات مع معنيين بالمركز للوقوف عند مسألة نشر بيانات رصد كل هزة تحصل، فكان الجواب إنّ ما يُنشر يأتي في إطارٍ توثيقي لعمليات الرصد ضمن منصات عائدة للمركز.
وذكرت المصادر أنّ ما يجري بسبب هذه الهزات، يأخذ إطار "البلبلة"، خصوصاً أنَّ الإعلان المستمر قد يثير مخاوف شديدة لدى الناس.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

المركز الوطني للجيوفيزياء

المركز الوطني

بالمر

أخبار

بيرة

جيوف

بلبل

"خاص لبنان24"

