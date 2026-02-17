بسبب "هزات لبنان".. اتصالات وتساؤلات

إثر إعلان المستمر عن حدوث هزات أرضية في مناطق لبنانية مُختلفة، تساءلت أوساطٌ علمية معنية برصد الهزات ودراستها، عن سبب "الاندفاعة" الكبيرة في نشر هذه الهزات "الطبيعية" التي تحدث يومياً ومن دون انقطاع.وقالت المصادر إنَّه حصلت اتصالات مع معنيين بالمركز للوقوف عند مسألة نشر بيانات رصد كل هزة تحصل، فكان الجواب إنّ ما يُنشر يأتي في إطارٍ توثيقي لعمليات الرصد ضمن منصات عائدة للمركز.وذكرت المصادر أنّ ما يجري بسبب هذه الهزات، يأخذ إطار "البلبلة"، خصوصاً أنَّ الإعلان المستمر قد يثير مخاوف شديدة لدى الناس.