Najib Mikati
لبنان

أرسلان: لا للقرارات المتسرعة ورفع الضرائب

Lebanon 24
17-02-2026 | 01:57
أرسلان: لا للقرارات المتسرعة ورفع الضرائب
كتب رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان على منصّة "إكس": "‏خطوة الحكومة برفع الضريبة على القيمة المضافة وزيادة سعر البنزين 300 ألف ليرة، بهدف إقرار زيادات ورواتب إضافية للقطاع العام، تأتي في سياق خطوات الحكومات السابقة. وهذه القرارات المتسرّعة، وحلّ المشاكل والأزمات بمشاكل أكبر، أوصلت البلاد إلى ما نحن فيه اليوم. ‏أعتقد أنّنا نفتقد إلى وزير اقتصاد يخطّط ويعمل ويطلق ورشة عمل مفتوحة تجمع كل الخبراء الاقتصاديين والماليين لوضع لبنان على سكّة التعافي، والأهم ألّا يكون هناك تضارب مصالح بين مصلحته الشخصية ومصلحة الدولة واقتصادها ونقدها. ‏نرفض هذه السياسات، فاللبنانيون لم يعودوا يحتملون الغلاء والزيادات في الأسعار، وكل ما يحتاجونه هو الاستقرار: السياسي والأمني والاقتصادي".
ارسلان: لا تنجرّوا خلف بعض المغرضين
مطر: الضرائب مرفوضة ولا يصح تمريرها أو السكوت عنها
الحاج حسن: الموازنة زادت مستويات الضرائب لكنها لم تحدث تغييرا حقيقيا في السياسة الاقتصادية أو الضريبية
وزيرة الخزانة البريطانية تستبعد زيادة الضرائب مجدداً
