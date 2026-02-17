أرسلان: لا للقرارات المتسرعة ورفع الضرائب

كتب رئيس " اللبناني" على منصّة "إكس": "‏خطوة الحكومة برفع الضريبة على القيمة المضافة وزيادة سعر البنزين 300 ألف ليرة، بهدف إقرار زيادات ورواتب إضافية للقطاع العام، تأتي في سياق خطوات الحكومات السابقة. وهذه القرارات المتسرّعة، وحلّ المشاكل والأزمات بمشاكل أكبر، أوصلت البلاد إلى ما نحن فيه اليوم. ‏أعتقد أنّنا نفتقد إلى وزير اقتصاد يخطّط ويعمل ويطلق ورشة عمل مفتوحة تجمع كل الخبراء الاقتصاديين والماليين لوضع على سكّة التعافي، والأهم ألّا يكون هناك تضارب مصالح بين مصلحته الشخصية ومصلحة الدولة واقتصادها ونقدها. ‏نرفض هذه السياسات، فاللبنانيون لم يعودوا يحتملون الغلاء والزيادات في الأسعار، وكل ما يحتاجونه هو الاستقرار: السياسي والأمني والاقتصادي".

