لبنان

باسيل: تنكّر للوعود واستهتار كامل من الحكومة

Lebanon 24
17-02-2026 | 02:05
باسيل: تنكّر للوعود واستهتار كامل من الحكومة
كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على منصة "إكس": ‏"تحدّيت الحكومة بقلب المجلس النيابي لمّا كنتوا متظاهرين بالخارج لأني عرفت انها ستعطيكم بإيد وتاخد منكم بالتانية، بس ما تصورت تروح لزيادة ٢٥٪ على البنزين بالرغم من افشالنا لها بالسابق قدّام شورى الدولة. تنكّر للوعود واستهتار كامل من الحكومة ووزارة الطاقة بحقوقكم وغلاء معيشتكم".
