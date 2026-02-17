باسيل: تنكّر للوعود واستهتار كامل من الحكومة

كتب رئيس " " على منصة "إكس": ‏"تحدّيت الحكومة بقلب المجلس النيابي لمّا كنتوا متظاهرين بالخارج لأني عرفت انها ستعطيكم بإيد وتاخد منكم بالتانية، بس ما تصورت تروح لزيادة ٢٥٪ على البنزين بالرغم من افشالنا لها بالسابق قدّام . تنكّر للوعود واستهتار كامل من الحكومة ووزارة الطاقة بحقوقكم وغلاء معيشتكم".

