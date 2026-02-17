تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
-4
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
العاملون في المستشفيات الحكومية: لإعادة النظر في الزيادات
Lebanon 24
17-02-2026
|
02:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
استنكرت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في
المستشفيات الحكومية
في بيان، "ما أقرّه
مجلس الوزراء
في جلسته الأخيرة من زيادات هزيلة على رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين، تمثّلت بمنح تعادل ستة رواتب أساسية، وهي زيادات لا تمتّ إلى الواقع المعيشي الكارثي بصلة، ولا تعكس حجم الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي أصاب
لبنان
وموظفيه".
وقالت: "وإذ تفاجأنا بأن هذه الزيادات المزعومة ستُموَّل من جيوب المواطنين والموظفين أنفسهم، عبر فرض أعباء إضافية، ولا سيما زيادة 300 ألف ليرة، ورفع الضريبة بنسبة 1% فوق الـ11% الحالية، فإننا نؤكد رفضنا القاطع لسياسة تحميل الفئات الأكثر تضررًا كلفة فشل السياسات المالية والاقتصادية للدولة".
أضافت: "إن العاملين في المستشفيات الحكومية، الذين كانوا ولا يزالون في الخطوط الأمامية، يطالبون اليوم بحقوقهم المشروعة، وعلى رأسها اعتماد سلسلة رواتب عادلة ومنصفة تحفظ كرامتهم، وتعيد الأجور إلى مستواها الفعلي قبل الأزمة الاقتصادية، بما يتناسب مع الارتفاع الجنوني في كلفة المعيشة".
وطالبت "الدولة بـ"إعادة النظر فورًا في الزيادات المُقرّة، وربط أي تصحيح للأجور بالمؤشرات الحقيقية لكلفة المعيشة، رفض أي زيادات أو ضرائب إضافية تطال المحروقات، ولا سيما البنزين، لما لها من انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين والموظفين وتحمّل الدولة مسؤولياتها عبر إيجاد مصادر تمويل عادلة، بدل الاستسهال في مدّ اليد إلى جيوب الناس".
وأكدت أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الاستهتار بحقوق العاملين، وتحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كل الخطوات النقابية المشروعة دفاعًا عن الكرامة الوظيفية والحقوق المكتسبة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية دانت تهديدات العدو لمستشفيات الجنوب
Lebanon 24
نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية دانت تهديدات العدو لمستشفيات الجنوب
17/02/2026 09:37:58
17/02/2026 09:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من زيادة التصعيد الإسرائيلي تزامنا مع القرارات الحكومية المرتقبة
Lebanon 24
مخاوف من زيادة التصعيد الإسرائيلي تزامنا مع القرارات الحكومية المرتقبة
17/02/2026 09:37:58
17/02/2026 09:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عبدالله: لإعادة النظر جذريا بالسياسة الضريبية
Lebanon 24
عبدالله: لإعادة النظر جذريا بالسياسة الضريبية
17/02/2026 09:37:58
17/02/2026 09:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسمر بعد لقائه سلام: أكدنا كاتّحاد عمالي عام النظر بإيجابية لمشروع الفجوة المالية
Lebanon 24
الأسمر بعد لقائه سلام: أكدنا كاتّحاد عمالي عام النظر بإيجابية لمشروع الفجوة المالية
17/02/2026 09:37:58
17/02/2026 09:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية
المستشفيات الحكومية
نقابة العاملين
مجلس الوزراء
لبنان
علي ق
الكار
سيسي
قد يعجبك أيضاً
مطر: الضرائب مرفوضة ولا يصح تمريرها أو السكوت عنها
Lebanon 24
مطر: الضرائب مرفوضة ولا يصح تمريرها أو السكوت عنها
02:31 | 2026-02-17
17/02/2026 02:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
موظفو المالية يكرمون المدير السابق للواردات.. جابر: الادارة العامة تحتاج إلى أمثالك قدوة وأخلاقاً
Lebanon 24
موظفو المالية يكرمون المدير السابق للواردات.. جابر: الادارة العامة تحتاج إلى أمثالك قدوة وأخلاقاً
02:30 | 2026-02-17
17/02/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يشتغل بالحد الأدنى.. والطفل يدفع الثمن
Lebanon 24
لبنان يشتغل بالحد الأدنى.. والطفل يدفع الثمن
02:30 | 2026-02-17
17/02/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اسم نائب سابق يُطرح مُجدداً للترشيح
Lebanon 24
اسم نائب سابق يُطرح مُجدداً للترشيح
02:15 | 2026-02-17
17/02/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: تنكّر للوعود واستهتار كامل من الحكومة
Lebanon 24
باسيل: تنكّر للوعود واستهتار كامل من الحكومة
02:05 | 2026-02-17
17/02/2026 02:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
15:41 | 2026-02-16
16/02/2026 03:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
Lebanon 24
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
07:54 | 2026-02-16
16/02/2026 07:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
11:00 | 2026-02-16
16/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
14:41 | 2026-02-16
16/02/2026 02:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله
Lebanon 24
الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله
06:21 | 2026-02-16
16/02/2026 06:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:31 | 2026-02-17
مطر: الضرائب مرفوضة ولا يصح تمريرها أو السكوت عنها
02:30 | 2026-02-17
موظفو المالية يكرمون المدير السابق للواردات.. جابر: الادارة العامة تحتاج إلى أمثالك قدوة وأخلاقاً
02:30 | 2026-02-17
لبنان يشتغل بالحد الأدنى.. والطفل يدفع الثمن
02:15 | 2026-02-17
اسم نائب سابق يُطرح مُجدداً للترشيح
02:05 | 2026-02-17
باسيل: تنكّر للوعود واستهتار كامل من الحكومة
02:03 | 2026-02-17
القصيفي: لعدم السكوت على إرهاق الحكومة جيوب الناس
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
17/02/2026 09:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
17/02/2026 09:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
17/02/2026 09:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24