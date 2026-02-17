مطر: الضرائب مرفوضة ولا يصح تمريرها أو السكوت عنها

كتب النائب على منصة "إكس": "فعلاً نحن في بلد العجائب، في وقت تستعد فيه الناس لاستقبال شهر المبارك، تقدم لهم الحكومة تهنئة عبارة عن اقرار زيادة في سعر صفيحة البنزين ٣٠٠ ألف ليرة أي بنسبة ٢١% وزيادة ضريبة TVA بنسبة ١%. غاب عن الحكومة أن 6 دولارات شهرياً على تطبيق " " كانت كافية لاشعال ثورة، فما بالها بزيادة ٣.٣ دولارات على صفيحة البنزين ما يعادل ١٣ دولار شهرياً في قطاع النقل وفوقه زيادة TVA؟ انه قرار خطير يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار وفقدان قدرة استهلاكية عند شريحة كبيرة من اللبنانيين ويؤثر سلباً على اصحاب الدخل المحدود والعاملين في القطاع الخاص، خصوصاً أن القرارات لم تواكب بإصلاحات. قرارات الضرائب مرفوضة ولا يصح تمريرها أو السكوت عنها".