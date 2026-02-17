تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل تتأجل الانتخابات.."الثنائي" ينتظر يوم الاقتراع

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
17-02-2026 | 03:00
A-
A+
هل تتأجل الانتخابات..الثنائي ينتظر يوم الاقتراع
هل تتأجل الانتخابات..الثنائي ينتظر يوم الاقتراع photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
من الواضح أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتعامل مع ملف الانتخابات النيابية بوصفه استحقاقًا لا يحتمل التأجيل، ويعمل بشكل حاسم لإجرائها في موعدها الدستوري. غير أن هذا المسار، على وضوحه، لا يبدو سهلًا ولا مضمون النتائج، في ظل تعقيدات سياسية متراكمة وحسابات متناقضة لدى معظم القوى الفاعلة في البلاد.


أحد أبرز الأسباب التي تدفع بعض الأطراف إلى التفكير "بتطيير" الانتخابات يتمثل في واقع أن "الثنائي الشيعي" لن يواجه صعوبة تُذكر في استعادة المقاعد الشيعية الـ27 كاملة. هذا الأمر يمنحه مجددًا ما يُعرف بـ«سلاح الميثاقية»، أي القدرة على التأثير العميق في أي توازن سياسي أو دستوري مقبل. لكن الأخطر، وفق تقديرات عديدة، أن المعركة الانتخابية المقبلة قد تتيح ل"الثنائي" سواء كان حزب الله أو حركة أمل، توسيع كتلته النيابية، من خلال الفوز بعدد إضافي من النواب في دوائر أساسية مثل بعلبك–الهرمل، البقاع الغربي، الجنوب، وبيروت. وفي حال تحقق ذلك، ستكون "كتلة الثنائي" هي الأكبر بلا منازع داخل المجلس النيابي.


ولا تتوقف المعركة عند هذا الحد، إذ يُتوقع أن يخوض "الثنائي" مواجهة سياسية مع حلفائه التقليديين ضمن "قوى الثامن من آذار"، في محاولة للحصول على ما يُعرف بالثلث المعطِّل . ورغم حساسية هذا المسار، إلا أنه لا يُعد مستحيلًا في ظل تراجع بعض القوى الحليفة وتبدّل موازين القوى داخل عدد من الدوائر.
هذه الوقائع مجتمعة تفسّر ميل بعض الأطراف إلى خيار تأجيل الانتخابات، خشية تكريس واقع سياسي يصعب تغييره لاحقًا. ومع ذلك، يرفض "الثنائي" حتى اللحظة السير بهذا الخيار، إدراكًا منه أن أي محاولة لتعطيل الاستحقاق قد تُدخل البلاد في مأزق دستوري وسياسي أعمق.

يبدو ان لبنان مقبل على معركة سياسية جدية، عنوانها الظاهر هو موعد الانتخابات، لكن جوهرها الحقيقي يتمثل في الصراع على الأحجام والنفوذ داخل المجلس النيابي المقبل.

ومع تمسّك كل طرف بموقفه، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تقود هذه الخلافات الحادة إلى تطيير الانتخابات، أم أن منطق التسويات سيفرض نفسه في اللحظة الأخيرة؟
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"الثنائي" يعيد ترتيب لوائحه: رفع نسبة الاقتراع اولا
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 13:54:47 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوة بري النيابية: "الثنائي" مصر على الانتخابات
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 13:54:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تؤجل الإنتخابات النيابية؟ وزير الداخلية يكشف
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 13:54:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مرشح لـ"الثنائي الشيعي" في "بيروت الثانية"
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 13:54:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الانتخابية

نبيه بري

حزب الله

الثنائي

الدستور

البقاع

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:49 | 2026-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:35 | 2026-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:28 | 2026-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:24 | 2026-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:19 | 2026-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:49 | 2026-02-17
Lebanon24
06:35 | 2026-02-17
Lebanon24
06:28 | 2026-02-17
Lebanon24
06:24 | 2026-02-17
Lebanon24
06:19 | 2026-02-17
Lebanon24
06:16 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24