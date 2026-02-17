تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منخفضان جديدان نحو لبنان.. والحرارة تعود إلى معدلاتها الموسمية

Lebanon 24
17-02-2026 | 03:13
منخفضان جديدان نحو لبنان.. والحرارة تعود إلى معدلاتها الموسمية
أفادت مصلحة الأرصاد الجوية ان طقسا متقلبا نسبياً مع اجواء ضبابية و مغبرة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية،  حتى فجر يوم غد الأربعاء حيث تتأثر المنطقة  بمنخفض جوي سريع ومتوسط الفعالية فيتحول الطقس الى ممطر أحياناً مع اشتداد بسرعة الرياح ويستمر تأثيره حتى صباح الخميس حيث يستقر الطقس حتى نهاية الاسبوع مع بداية منخفض جوي جديد .  


الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  
غائم مع نسبة رطوبة مرتفعة ممزوجة ببعض الغبار تؤدي الى أجواء ضبابية ، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس والتي تلامس معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحياناً مع احتمال تساقط أمطار متفرقة وموحلة خلال النهار مع بعض الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق .

الأربعاء:  
غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات كما تبقى الرياح ناشطة لتتجاوز سرعتها ال٨٠ كلم/س في المناطق الشمالية فيرتفع معها موج البحر لحدود ال٣ امتار ، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠متر ويتدنى مساءً ليلامس ال١٥٠٠ متر ، تخف حدة الامطار خلال الليل.

الخميس:  
غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم.

الجمعة:  
قليل الغيوم مع درجات حرارة باردة صباحاً يتبعها ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.
