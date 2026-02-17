تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الأسمر: كان الاجدر بالحكومة البحث عن مصادر تمويل اخرى لتمويل زيادات القطاع العام

Lebanon 24
17-02-2026 | 03:14
A-
A+
الأسمر: كان الاجدر بالحكومة البحث عن مصادر تمويل اخرى لتمويل زيادات القطاع العام
الأسمر: كان الاجدر بالحكومة البحث عن مصادر تمويل اخرى لتمويل زيادات القطاع العام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في بيان، "رفضه المطلق للرسوم والضرائب التي فرضت أمس على الشعب لتمويل زيادات القطاع العام والمتقاعدين والعسكريين".

وقال: "كان الاجدر بالحكومة البحث عن مصادر تمويل اخرى، لا اعطاء زيادة لا تفي بالمطلوب ولا تدخل في صلب الراتب واخذها فورا وقبل تطبيقها وارهاق الفئات العمالية والعسكرية بمزيد من الاثقال الضرائبية التي تنعكس سلبا على كل فئات الشعب".

ودعا الى "اجتماع طارئ للاتحاد العمالي لبحث الخطوات الواجب اتخاذها لوقف مسلسل التدمير الممنهج للطبقات العمالية لما لهذه الزيادات من انعكاسات سيئة على الاسعار والسلع والتدفئة والنقل". 

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
حنكش: تمويل القطاع العام من جيوب اللبنانيين لن يمر
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 13:55:26 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب ترامب: فنزويلا صادرت قبل نحو 20 عاما ممتلكات نفطية أميركية واستخدمتها في تمويل أنشطة المخدرات
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 13:55:26 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: قرار الحكومة متكامل ويشمل إلى جانب رفع الضريبة زيادة على رواتب موظفي القطاع العام
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 13:55:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الخولي يدعو إلى أوسع تحرك ضد قرار الحكومة تمويل عجزها من جيوب الجائعين
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 13:55:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد العمالي العام

الاتحاد العمالي

رئيس الاتحاد

اتحاد العمال

الأسمر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:49 | 2026-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:35 | 2026-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:28 | 2026-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:24 | 2026-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:19 | 2026-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:49 | 2026-02-17
Lebanon24
06:35 | 2026-02-17
Lebanon24
06:28 | 2026-02-17
Lebanon24
06:24 | 2026-02-17
Lebanon24
06:19 | 2026-02-17
Lebanon24
06:16 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24