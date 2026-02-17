احتجاجا على رفع سعر البنزين وزيادة الضرائب.. قطع طرقات من بيروت وصولا إلى عكار (فيديو)

قام عدد من المحتجين بقطع الطرقات في وتحديدا عند جسر الرينغ وعلى أوتوستراد وصولا إلى وعكار وذلك احتجاجا على قرار الحكومة زيادة 300 ألف ليرة على سعر صفيحة البنزين ورفع الضرائب، وفق ما أفادت مندوبة " ".

قطع طرقات من بيروت وصولا إلى احتجاجا على زيادة سعر صفيحة البنزين#lebanon24 pic.twitter.com/kdjS4kPWpP — 24 (@Lebanon24) February 17, 2026 قطع السير عند مثلث خلدة احتجاجاً على غلاء المعيشة والضرائب التي أقرتها الحكومة#lebanon24 pic.twitter.com/0AIAHiRdkG — Lebanon 24 (@Lebanon24) February 17, 2026