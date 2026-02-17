احتجاجا على رفع سعر البنزين وزيادة الضرائب.. قطع طرقات من بيروت وصولا إلى عكار (فيديو)

قطع طرقات من بيروت وصولا إلى عكار احتجاجا على زيادة سعر صفيحة البنزين#lebanon24 pic.twitter.com/kdjS4kPWpP
— lebanon 24 (@Lebanon24) February 17, 2026
قطع السير عند مثلث خلدة احتجاجاً على غلاء المعيشة والضرائب التي أقرتها الحكومة#lebanon24 pic.twitter.com/0AIAHiRdkG
— Lebanon 24 (@Lebanon24) February 17, 2026
