تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عون: لا دولة قانون ومؤسسات من دون قضاء مستقل وعادل

Lebanon 24
17-02-2026 | 05:21
A-
A+
عون: لا دولة قانون ومؤسسات من دون قضاء مستقل وعادل
عون: لا دولة قانون ومؤسسات من دون قضاء مستقل وعادل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اكد رئيس الجمهورية جوزاف عون في خلال استقباله وزير العدل عادل نصار ورئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية Eurojust
مايكل شميت، ان لا دولة قانون ومؤسسات من دون قضاء مستقل وقوي وعادل، "وهذا ما عملنا على تحقيقه منذ بداية الولاية الرئاسية، وتم إقرار قانون يعزز دور السلطة القضائية ويكسبها المزيد من الحصانة والفعالية كي تقوم بواجبها في تحقيق العدالة بين المواطنين". 
وشدد الرئيس عون على ان القضاء في لبنان مرّ في ظروف صعبة خلال الأعوام الماضية، لكنه بدأ منذ مدة قصيرة يستعيد عافيته ويثبت حضوره ويفعل دوره، مشددا على أهمية التنسيق بين الهيئات القضائية اللبنانية ووزارة العدل مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية بعد الاتفاقية التي تم التوقيع عليها قبل أيام، لافتا الى ان هذا التعاون بين لبنان والدول الأوروبية له انعكاساته الإيجابية خصوصا انه يمكن الاستفادة من التجارب التي ميّزت الدول عبر التاريخ.
وخلال اللقاء، الذي حضرته ممثلة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، اكد شميت ان التعاون بين الوكالة الأوروبية ووزارة العدل في مختلف اداراتها، يعطي نتائج إيجابية لكلا الطرفين خصوصا في مجالات مكافحة التهريب والإرهاب والجريمة.
ونوه الوزير نصار بأهمية الاتفاقية التي تم التوقيع عليها مع Eurojust التي ستوفر للبنان فرصا كثيرة يمكن الاستفادة منها لتعزيز العمل القضائي في لبنان.
وزير الصناعة

كما استقبل الرئيس عون وزير الصناعة جو عيسى الخوري يرافقه رئيس مجلس إدارة شركة "حومال تكنولوجي بارك" والرئيس التنفيذي لشركة multilane التي تعنى بالصناعة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي فادي ضو، حيث تم خلال اللقاء عرض الاستثمارات التي نفذتها الشركة في لبنان والتعاون الذي تلقاه من وزارة الصناعة.

وأشار الى انه يعمل على تطوير لبنان ليصبح مركزا عالميا للتكنولوجيا المتقدمة من خلال مبادرات Multilane المؤسسية ومسؤوليتها الاجتماعية، عبر توفير مسارات مهنية للشباب اللبناني الساعين الى بدء حياتهم المهنية وتحقيق الهدف الاسمى المتمثل في تصدير المنتجات لا الأشخاص من لبنان.

ونوه الرئيس عون بالتطور الذي حصل في لبنان على الصعيد الصناعي لاسيما الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المدنية والذكاء الاصطناعي، مركزا خصوصا على أهمية الاستفادة من قدرات الشباب اللبناني لتثبيتهم في ارضهم والحد من هجرتهم الى الخارج، مبديا اهتمامه بالمشاريع الاستثمارية التي تنفذها شركة Multilane في المناطق اللبنانية كافة.
ورد الرئيس عون مؤكدا العمل للوصول الى وقت يتم فيه بناء البلاد على أساس الكفاءة والولاء للوطن وليس لاي شخص او جهة أخرى.

وعرض الرئيس عون مع سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوّض، العلاقات اللبنانية-الأميركية وسبل تطويرها في مختلف المجالات. 

إلى ذلك، اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي السابق الدكتور إياد علاوي، تناولت التطورات العربية والإقليمية الراهنة، والعلاقات اللبنانية-العراقية.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: وجود قضاء عادل أساس الأمن والاقتصاد وجذب الاستثمارات
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 17:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يدعو الكونغرس لتمرير قانون الإنفاق فورا من دون أي تعديل
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 17:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الحواط: لا دولة تحترم نفسها تقرّ بعد 7 سنوات من الأزمة المالية قانون الفجوة المالية من دون أي محاسبة وهذا القانون سنُواجهه بكلّ قوّتنا في مجلس النواب
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 17:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24
عون في ذكرى استشهاد الحريري: الوفاء لذكراه يكون بتجديد التزامنا بقيام دولةٍ قويةٍ عادلة
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 17:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

اللبنانية

العراقية

الجمهوري

رئيس عون

الأوروبي

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:34 | 2026-02-17
Lebanon24
10:33 | 2026-02-17
Lebanon24
10:01 | 2026-02-17
Lebanon24
10:01 | 2026-02-17
Lebanon24
09:57 | 2026-02-17
Lebanon24
09:53 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24