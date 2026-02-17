عون: لا دولة قانون ومؤسسات من دون قضاء مستقل وعادل

اكد رئيس الجمهورية جوزاف عون في خلال استقباله وزير العدل عادل نصار ورئيس وكالة للتعاون في مجال العدالة الجنائية Eurojust

مايكل شميت، ان لا دولة قانون ومؤسسات من دون قضاء مستقل وقوي وعادل، "وهذا ما عملنا على تحقيقه منذ بداية الولاية الرئاسية، وتم إقرار قانون يعزز دور السلطة القضائية ويكسبها المزيد من الحصانة والفعالية كي تقوم بواجبها في تحقيق العدالة بين المواطنين".

وشدد على ان في مرّ في ظروف صعبة خلال الأعوام الماضية، لكنه بدأ منذ مدة قصيرة يستعيد عافيته ويثبت حضوره ويفعل دوره، مشددا على أهمية التنسيق بين الهيئات القضائية ووزارة العدل مع وكالة الاتحاد للتعاون في مجال العدالة الجنائية بعد الاتفاقية التي تم التوقيع عليها قبل أيام، لافتا الى ان هذا التعاون بين لبنان والدول الأوروبية له انعكاساته الإيجابية خصوصا انه يمكن الاستفادة من التجارب التي ميّزت الدول عبر التاريخ.

وخلال اللقاء، الذي حضرته ممثلة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، اكد شميت ان التعاون بين الوكالة الأوروبية ووزارة العدل في مختلف اداراتها، يعطي نتائج إيجابية لكلا الطرفين خصوصا في مجالات مكافحة التهريب والإرهاب والجريمة.

ونوه الوزير نصار بأهمية الاتفاقية التي تم التوقيع عليها مع Eurojust التي ستوفر للبنان فرصا كثيرة يمكن الاستفادة منها لتعزيز العمل القضائي في لبنان.

وزير الصناعة

كما استقبل الرئيس عون وزير الصناعة جو عيسى الخوري يرافقه رئيس مجلس إدارة شركة "حومال تكنولوجي بارك" والرئيس التنفيذي لشركة multilane التي تعنى بالصناعة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي فادي ضو، حيث تم خلال اللقاء عرض الاستثمارات التي نفذتها الشركة في لبنان والتعاون الذي تلقاه من وزارة الصناعة. وأشار الى انه يعمل على تطوير لبنان ليصبح مركزا عالميا للتكنولوجيا المتقدمة من خلال مبادرات Multilane المؤسسية ومسؤوليتها الاجتماعية، عبر توفير مسارات مهنية للشباب اللبناني الساعين الى بدء حياتهم المهنية وتحقيق الهدف الاسمى المتمثل في تصدير المنتجات لا الأشخاص من لبنان. ونوه الرئيس عون بالتطور الذي حصل في لبنان على الصعيد الصناعي لاسيما الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المدنية والذكاء الاصطناعي، مركزا خصوصا على أهمية الاستفادة من قدرات الشباب اللبناني لتثبيتهم في ارضهم والحد من هجرتهم الى الخارج، مبديا اهتمامه بالمشاريع الاستثمارية التي تنفذها شركة Multilane في المناطق اللبنانية كافة.

ورد الرئيس عون مؤكدا العمل للوصول الى وقت يتم فيه بناء البلاد على أساس الكفاءة والولاء للوطن وليس لاي شخص او جهة أخرى.

وعرض الرئيس عون مع سفيرة لبنان في ندى حمادة معوّض، العلاقات اللبنانية-الأميركية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

إلى ذلك، اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي السابق الدكتور إياد علاوي، تناولت التطورات العربية والإقليمية الراهنة، والعلاقات اللبنانية-العراقية.