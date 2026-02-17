ضاهر: هل استنفدت الحكومة كل وسائل التمويل قبل التوجه لزيادة الضرائب والبنزين؟.. قطعا لا

كتب النائب عبر حسابه على منصّة "إكس":

"رفع الـ TVA من 11% إلى 12% قد يكون مبررًا ،رغم قساوته، لتعزيز رواتب القطاع العام وزيادة إنتاجيته، لكن هل استنفدت الحكومة كل وسائل التمويل قبل التوجه لزيادة الضرائب والبنزين ؟ الجواب: قطعا لا.

استمرار تهرب الشركات من دفع الـ TVA وملاحقتها بشكل غير جدي وفعال يوسّع الاقتصاد غير الشرعي على حساب الاقتصاد الشرعي. إذا استمر هذا التهرب، سنكون على أبواب أزمة إقتصادية ومالية جديدة.

العدالة تقتضي زيادة رواتب القطاع العام، لكن الأولوية المطلقة هي على التهرب الضريبي، الذي يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة قبل زيادة اي ضرائب جديدة".