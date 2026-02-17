بعد رفع أسعار البنزين والـTVA لزيادة الرواتب... ماذا أعلن وزير الماليّة؟

قال وزير المال "وصلنا إلى أزمة متصاعدة وقطاع عام مشلول ويعاني، وكان لا بدّ من قرار، وحصل تفاوض مع العسكريين واجتماع في ، وكان التوجّه لإقرار الزيادة".

وأضاف جابر في مؤتمر صحافيّ: "تفهّم المجتمعون ان إقرارها من دون مداخيل سيعرّض البلد لأزمة".

وأكّد أنّ " كان واضحاً بعدم وجوب إتّجاه إلى إقرار زيادات من دون تأمين مداخيل، كي لا نعود إلى الأزمة السابقة".

وأوضح جابر أنّ "أكثر من 50 بالمئة من الموازنة العامة تذهب للرواتب، وكان لا بدّ من اتخاذ خطوات لتأمين أموال".



وتابع: "اتّخذنا القرار بتطبيق قرار الزيادة على البنزين رأساً، لمنع السوق السوداء. أما تنفيذ الزيادة على الـTVA، فيحتاج إلى قانون ولن يتمّ بشكل فوريّ".