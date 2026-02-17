تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

لبنان

بعد رفع أسعار البنزين والـ"TVA" لزيادة الرواتب... ماذا أعلن وزير الماليّة؟

Lebanon 24
17-02-2026 | 06:11
بعد رفع أسعار البنزين والـTVA لزيادة الرواتب... ماذا أعلن وزير الماليّة؟
بعد رفع أسعار البنزين والـTVA لزيادة الرواتب... ماذا أعلن وزير الماليّة؟ photos 0
قال وزير المال ياسين جابر "وصلنا إلى أزمة متصاعدة وقطاع عام مشلول ويعاني، وكان لا بدّ من قرار، وحصل تفاوض مع العسكريين واجتماع في وزارة الدفاع، وكان التوجّه لإقرار الزيادة".
 
 
وأضاف جابر في مؤتمر صحافيّ: "تفهّم المجتمعون ان إقرارها من دون مداخيل سيعرّض البلد لأزمة".
 
 
وأكّد أنّ "صندوق النقد الدولي كان واضحاً بعدم وجوب إتّجاه لبنان إلى إقرار زيادات من دون تأمين مداخيل، كي لا نعود إلى الأزمة السابقة".
 
 
وأوضح جابر أنّ "أكثر من 50 بالمئة من الموازنة العامة تذهب للرواتب، وكان لا بدّ من اتخاذ خطوات لتأمين أموال".
 
 
وتابع: "اتّخذنا القرار بتطبيق قرار الزيادة على البنزين رأساً، لمنع السوق السوداء. أما تنفيذ الزيادة على الـTVA، فيحتاج إلى قانون ولن يتمّ بشكل فوريّ".
 
