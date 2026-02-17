الجميل: لا يمكن تحميل المواطنين أعباء إضافية من دون معالجة الخلل البنيوي أولاً

كتب رئيس الجميّل عبر منصة "اكس": "نرفض زيادة الضرائب لتمويل زيادات على رواتب القطاع العام قبل القيام بإصلاح فعلي وشامل لهذا القطاع وتنقيته من الوظائف الوهمية وإعادة هيكلته على أسس الكفاءة والشفافية".

أضاف: "لا يمكن تحميل المواطنين أعباء إضافية من دون معالجة الخلل البنيوي أولاً، علماً أنه لم يكن مطروحاً على جدول أعمال أي مشروع قانون يرمي إلى زيادة الضريبة على القيمة المضافة أو على المحروقات، وقد جرى طرح هذا الموضوع ومناقشته من خارج جدول الأعمال وبغياب وزير العدل".

وتابع: "تؤكد كتلة نواب أنها ستصوّت ضد أي زيادات ضريبية من هذا النوع في مجلس النواب".