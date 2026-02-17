تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

أساتذة المهني تدعو الى الاعتصام غدا امام المديرية العامة: قرار الحكومة جائر وكارثي

Lebanon 24
17-02-2026 | 06:19
أساتذة المهني تدعو الى الاعتصام غدا امام المديرية العامة: قرار الحكومة جائر وكارثي
أساتذة المهني تدعو الى الاعتصام غدا امام المديرية العامة: قرار الحكومة جائر وكارثي photos 0
وصفت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في بيان، قرار الحكومة الذي اتخذته بزيادة سعر البنزين ورفع قيمة الضريبة المضافة ب"الجائر والكارثي، والذي شكّل ضربةً جديدةً تطال الفئات الأكثر معاناة في ظلّ الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد". وفي هذا الاطار اكدت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي رفضها المطلق "لهذه السياسات المجحفة".

واعتبرت إنّ "ما جرى خطوةٌ خطيرةٌ تمسّ بلقمة عيش الفئة المستضعفة. ودعت" جميع الزميلات والزملاء إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام الذي سيُقام يوم الأربعاء الواقع في 18/2/2026، أمام مبنى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، عند الساعة العاشرة والنصف صباحًا".

كما دعت الرابطة موظّفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني إلى المشاركة في هذا الاعتصام، "لِنُعبِّرَ معًا عن رفضنا القاطع لما آلت إليه الأمور من سياساتٍ استهدفت المستضعفين. وليكن هذا الاعتصام الخطوةَ الأولى في سلسلةِ تحرّكاتٍ تصعيديةٍ لن تتوقّف ما لم يُعَدْ تصويب الأمور" .

وعاهدت "الزملاء الأساتذة انها ستبقى في جهوزيتها الكاملة للدفاع عن الحقوق، وعدم التهاون في استخدام كل الوسائل النقابية المتاحة". 

المديرية العامة للتعليم المهني

المديرية العامة للتعليم

المديرية العامة

الهيئة الإدارية

مديرية ال

الكار

داري

