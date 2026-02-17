تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الراعي عرض وزواره في بكركي للأوضاع الاقتصادية والمعيشية

Lebanon 24
17-02-2026 | 06:28
الراعي عرض وزواره في بكركي للأوضاع الاقتصادية والمعيشية
الراعي عرض وزواره في بكركي للأوضاع الاقتصادية والمعيشية photos 0
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي رئيس بلدية العيشية مارسيل عون ومختار البلدة خير أبو خير مع وفد، في زيارة لأخذ البركة. وكانت مناسبة لعرض المستجدات الراهنة، اضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني.

واستقبل الراعي مجلس إدارة مدرسة مار يوسف عينطورة برئاسة الأب الرئيس أنطوان نكد الذي وجه دعوة للبطريرك لترؤس قداس عيد مار يوسف الذي سيقام في الخامسة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء في الثامن عشر من شهر آذار المقبل.

ومن الزوار: النائب الأسقفي لشؤون الكهنة في ابرشية انطلياس المارونية المونسنيور بول ناهض مع وفد من خوريات أبرشية انطلياس، ورئيس إقليم بعبدا الكتائبي بشير أبو طانيوس مع وفد م لأخذ البركة مع بداية زمن الصوم المبارك، كما كانت الزيارة مناسبة لتأكيد الدعم لمواقف البطريرك الوطنية . 

