الراعي عرض وزواره في بكركي للأوضاع الاقتصادية والمعيشية

استقبل البطريرك في الصرح البطريركي في بكركي رئيس بلدية العيشية مارسيل عون ومختار البلدة خير أبو خير مع وفد، في زيارة لأخذ البركة. وكانت مناسبة لعرض المستجدات الراهنة، اضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني.

واستقبل مجلس إدارة مدرسة مار يوسف عينطورة برئاسة الأب الرئيس أنطوان نكد الذي وجه دعوة للبطريرك لترؤس قداس عيد مار يوسف الذي سيقام في الخامسة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء في الثامن عشر من شهر آذار المقبل.

ومن الزوار: النائب الأسقفي لشؤون الكهنة في ابرشية انطلياس المونسنيور بول ناهض مع وفد من خوريات أبرشية انطلياس، ورئيس إقليم الكتائبي بشير أبو طانيوس مع وفد م لأخذ البركة مع بداية زمن الصوم المبارك، كما كانت الزيارة مناسبة لتأكيد الدعم لمواقف البطريرك الوطنية .