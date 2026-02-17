تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلسلة توقيفات لقوى الأمن في عددٍ من البلدات البقاعية

Lebanon 24
17-02-2026 | 06:49
A-
A+
سلسلة توقيفات لقوى الأمن في عددٍ من البلدات البقاعية
سلسلة توقيفات لقوى الأمن في عددٍ من البلدات البقاعية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي لتوقيف المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللّبنانية، وبنتيجة التّحريّات والاستقصاءات التي قامت بها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، تمكّنت من توقيف أربعة أشخاص، في عددٍ من القرى البقاعية، وفقًا لما يلي:

أوّلًا: بتاريخ 12-2-2026، وفي بلدة العين، تمّ توقيف المدعو:

-ح. ص. (مواليد 1988، لبناني)

وهو مطلوب للقضاء بموجب ملاحقات قضائيّة بجرائم سرقة واحتيال.

كما تمّ ضبط كمّية من مادّة حشيشة الكيف بحوزته.

ثانيًا: بتاريخ 13-2-2026 وفي بلدة الجديدة – بعلبك، أوقفت عناصر المفرزة، المطلوب للقضاء:

-ح. س. (مواليد 1978، لبناني)

بحقّه مذكّرة توقيف وخلاصة حكم بجرم سرقة.

ثالثّا: بتاريخ ١٦-٢-٢٠٢٦، وبعملية أمنيّة نوعيّة نفّذتها دوريّات من المفرزة المذكورة في بلدة يونين – بعلبك، وتمكّنت من توقيف أحد المطلوبين، ويدعى:

-م. ق. (مواليد عام ١٩٦٦، لبناني)

بحقّه مذكرة توقيف بجرم التّدخل بارتكاب القتل عمدًا وأسلحة.

وضبطت بحوزته مسدّس حربي.

رابعًا: تمكّنت إحدى دوريات المفرزة، بتاريخ ١٦-٢-٢٠٢٦ من توقيف أحد المطلوبين للقضاء، بعمليّة أمنيّة نوعية نفّذتها في بلدة كفرزبد – زحلة، ويُدعى:

-ش. ش. (مواليد عام ١٩٧١، لبناني)

وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتي توقيف، الأولى بجرم تأليف عصابة وسرقة وسلب بقوّة السّلاح والثانية بجرم سرقة. وقد ضبطت عناصر الدوريّة مسدّسًا حربيًّا بحوزته.

أُودِع الموقوفون مع المضبوطات القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، عملًا بإشارة القضاء المختصّ.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلسلة توقيفات لفوى الأمن في مناطق مختلفة
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 17:41:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تدابير أمنية استثنائية في عدد من المناطق.. وسلسلة توقيفات للجيش
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 17:41:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تدابير أمنية للجيش وسلسلة توقيفات
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 17:41:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الأمن الإيرانية: الخلايا الإرهابية كانت تخطط لتفجير عدد من المراكز الخدمية في البلاد
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 17:41:00 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

شعبة العلاقات

البقاعي

بقاعية

القضاء

لبنان

بعلبك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:34 | 2026-02-17
Lebanon24
10:33 | 2026-02-17
Lebanon24
10:01 | 2026-02-17
Lebanon24
10:01 | 2026-02-17
Lebanon24
09:57 | 2026-02-17
Lebanon24
09:53 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24