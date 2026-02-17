سلسلة توقيفات لقوى الأمن في عددٍ من البلدات البقاعية

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:



في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في لتوقيف المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللّبنانية، وبنتيجة التّحريّات والاستقصاءات التي قامت بها مفرزة استقصاء في وحدة الدّرك الإقليمي، تمكّنت من توقيف أربعة أشخاص، في عددٍ من القرى البقاعية، وفقًا لما يلي:



أوّلًا: بتاريخ 12-2-2026، وفي بلدة ، تمّ توقيف المدعو:



-ح. ص. (مواليد 1988، لبناني)



وهو مطلوب للقضاء بموجب ملاحقات قضائيّة بجرائم سرقة واحتيال.



كما تمّ ضبط كمّية من مادّة حشيشة الكيف بحوزته.



ثانيًا: بتاريخ 13-2-2026 وفي بلدة الجديدة – ، أوقفت عناصر المفرزة، المطلوب للقضاء:



-ح. س. (مواليد 1978، لبناني)



بحقّه مذكّرة توقيف وخلاصة حكم بجرم سرقة.



ثالثّا: بتاريخ ١٦-٢-٢٠٢٦، وبعملية أمنيّة نوعيّة نفّذتها دوريّات من المفرزة المذكورة في بلدة – بعلبك، وتمكّنت من توقيف أحد المطلوبين، ويدعى:



-م. ق. (مواليد عام ١٩٦٦، لبناني)



بحقّه مذكرة توقيف بجرم التّدخل بارتكاب القتل عمدًا وأسلحة.



وضبطت بحوزته مسدّس حربي.



رابعًا: تمكّنت إحدى دوريات المفرزة، بتاريخ ١٦-٢-٢٠٢٦ من توقيف أحد المطلوبين للقضاء، بعمليّة أمنيّة نوعية نفّذتها في بلدة كفرزبد – ، ويُدعى:



-ش. ش. (مواليد عام ١٩٧١، لبناني)



وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتي توقيف، الأولى بجرم تأليف عصابة وسرقة وسلب بقوّة السّلاح والثانية بجرم سرقة. وقد ضبطت عناصر الدوريّة مسدّسًا حربيًّا بحوزته.



أُودِع الموقوفون مع المضبوطات القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، عملًا بإشارة المختصّ.

Advertisement