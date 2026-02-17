تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بري مهنئاً بحلول شهر رمضان وبداية الصوم الكبير: نتطلع بأمل أن يكون هذا التلاقي المبارك تلاق دائم ويومي

Lebanon 24
17-02-2026 | 07:06
بري مهنئاً بحلول شهر رمضان وبداية الصوم الكبير: نتطلع بأمل أن يكون هذا التلاقي المبارك تلاق دائم ويومي
مع حلول شهر رمضان المبارك وبداية الصوم الكبير لدى الطوائف المسيحية الكريمة توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري من اللبنانيين بالتهنئة بالآتي: "أحر التهاني وأطيب الأمنيات وأصدق دعاء للبنانيين كل اللبنانيين مسلمين ومسيحيين متطلعين بأمل ورجاء أن يكون هذا التلاقي المبارك بين مناسبتي الصوم لدى أبناء الرسالتين السماويتين المسيحية والإسلامية وبما تجسدان من قيم مشتركة هي نفسها واحدة في الديانتين تراحماً وتآزراً وصبراً وتعاضداً ونبذاً للحقد والكراهية هو تلاق دائم ويومي في الاداء والسلوك بما يصون ويحفظ كرامة الانسان لأي طائفة إنتمى وكرامة لبنان، فحب الوطن من الإيمان".

الرئيس بري خص في هاتين المناسبتين المباركتين أبناء القرى الحدودية بالقول "تحية إجلال وتقدير وتهنئة للأهل الأعزاء في القرى الحدودية من الناقورة غرباً الى أعالي قرى العرقوب وقضاءي حاصبيا ومرجعيون شرقاً وما بينهما قرى قضاء بنت جبيل، النازحين منهم والصامدين فوق ركام منازلهم، المسيحيين كما المسلمين، وفي هذه الظروف التي تبلغ فيها العدوانية الإسرائيلية ذروتها إحتلالاً للأرض وإرهاباً بإستهداف المدنيين وخاصة الأطفال منهم وآخرهم ملاك الجنوب وقمره الطفل الشهيد علي حسن جابر، إن صومكم واحياءكم لأعمال شهر رمضان في هذه الأمكنة وصمودكم وصبركم هو قمة الإيمان بالله والأرض والإنسان وتضحياتكم هي مقياس الإنتماء الوطني الأصيل وهي فعل لا بد أن يثمر عودة وتحريراً وقيامة وأملاً للبنان".
رئيس مجلس النواب نبيه بري

الإسرائيلية

الإسرائيلي

المسيحيين

نبيه بري

المسيحية

علي حسن

إسرائيل

