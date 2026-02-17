تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بدر: رفع الضريبة على البنزين والـTVA تدوير للأزمة

Lebanon 24
17-02-2026 | 07:12
A-
A+
بدر: رفع الضريبة على البنزين والـTVA تدوير للأزمة
بدر: رفع الضريبة على البنزين والـTVA تدوير للأزمة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

اكد النائب نبيل بدر في بيان ان "الإصلاح ليس سطراً في بيان وزاري، بل فعل شجاع يبدأ حين تعترف الحكومة بأن جيب المواطن ليس صندوقاً احتياطياً مفتوحاً كلما عجزت عن إدارة ماليتها".

وقال:"نحن، وإن كنّا مع تحسين رواتب القطاع العام ومع انتظام المالية العامة، إلا أننا ضد أن تختار الحكومة الطريق الأسهل لها، فتموّل العجز من جيوب اللبنانيين، ومن ضمنهم الموظفون العامون الذين لم يتعافَ جميعهم أساساً من صدمة الانهيار ولم يستوعبوا بعد ضرائب موازنة 2026".

واكد ان"ما نشهده اليوم من رفع الضريبة على القيمة المضافة وزيادة سعر البنزين 300 ألف ليرة ليس سوى تدوير للأزمة والبقاء في الحلقة نفسها، بدل مكافحة التهرّب أو إعادة هيكلة المؤسسات العامة الخاسرة، أو وقف الهدر أو استعادة الأملاك البحرية العامة وتفعيل جبايتها، أو تنظيم شراكات تجذب تمويلات مرتبطة بإصلاحات فعلية لا شكلية".

ولفت الى انه"من هذا المنطلق، فإن هذه الزيادات التي ستُموّل من جيوب اللبنانيين جميعاً ستتحوّل إلى عبء شامل، وسيتحوّل "التصحيح" إلى دفعة جديدة في مسار تضخمي يلتهم ما تبقّى من القدرة الشرائية لدى الموظفين العامين وسائر اللبنانيين.

وهكذا سندفع الثمن مرتين: مرة باسم الزيادة...ومرة باسم التضخّم".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصدي: اعترضنا على زيادة البنزين والـTVA والحل بتحسين الجباية
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 17:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24
احتجاجا على رفع سعر البنزين وزيادة الضرائب.. قطع طرقات من بيروت وصولا إلى عكار (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 17:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة العراقية تحسم الجدل حول أزمة البنزين
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 17:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: قرار الحكومة متكامل ويشمل إلى جانب رفع الضريبة زيادة على رواتب موظفي القطاع العام
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 17:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الموظفون العامون

المالية العامة

باسم ال

لبنان

الهد

ما ن

دارت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:34 | 2026-02-17
Lebanon24
10:33 | 2026-02-17
Lebanon24
10:01 | 2026-02-17
Lebanon24
10:01 | 2026-02-17
Lebanon24
09:57 | 2026-02-17
Lebanon24
09:53 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24