Najib Mikati
السفارة الروسية في لبنان أحيت عيد "حماة الوطن"

Lebanon 24
17-02-2026 | 07:34
السفارة الروسية في لبنان أحيت عيد حماة الوطن
أحيت سفارة روسيا الاتحادية في بيروت عيد «حماة الوطن» السنوي الذي يصادف في 23 شباط من كل عام، برعاية وحضور السفير الروسي المعتمد في بيروت ألكسندر روداكوف والملحق العسكري في السفارة يوري أناتوليفيتش بنكوف، إلى جانب ممثل رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي والحكومة وزير الدفاع اللواء ميشال منسى.
 
وشارك في الاحتفال رئيس مكتب التعاون اللبناني – الروسي محمد ناصرالدين، ومديرة الشؤون المالية والقانونية ميراي ملكي، وعدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وشخصيات عسكرية وأمنية وقضائية وديبلوماسية وإعلامية وثقافية واجتماعية واقتصادية.
 
وألقى الملحق العسكري الروسي كلمة بالمناسبة، تلتها كلمة لرئيس مكتب التعاون اللبناني – الروسي محمد ناصرالدين، الذي أكد رمزية هذه المناسبة الوطنية التي تجسّد معاني الوفاء والتضحية منذ تأسيس الجيش الأحمر عام 1918، مشيداً بدور روسيا الاتحادية كدولة قوية تستند إلى شعب متماسك ومؤسسات راسخة وجيش ملتزم بالدفاع عن أمنها ومصالحها، فضلاً عن دورها في تعزيز الاستقرار الدولي.
 
وأشار إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان وروسيا، والقائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء، مثمّناً دعم روسيا للبنان في مختلف المراحل. كما حيّا تضحيات الجيشين الروسي واللبناني في الدفاع عن الوطن ومحاربة الإرهاب وصون الأمن والاستقرار.
 
وختم بالدعوة إلى تطوير العلاقات الثنائية عبر تنفيذ الاتفاقيات الموقعة وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الشراكة الاستراتيجية بينهما، مؤكداً أن قوة الدول تكمن في تماسك شعوبها ومتانة مؤسساتها.
لبنان

أفراح ومناسبات

السفير الروسي

وزير الدفاع

رئيس مكتب

الجمهوري

الثنائي

جمهورية

بيروت

