دعوة من التقدمي الاشتراكي للعودة عن قرار تحميل المواطنين أعباءً ضريبية

علق الإشتراكي في بيان على قرارات في الجلسة الحكومية الأخيرة، ودعا الحكومة إلى "العودة عن تحميل المواطنين مزيداً من الأعباء الضريبية"، لافتا الى ان" الحلول المجتزأة والموقّتة والموسمية الهادفة إلى رفع إيرادات الدولة بهدف تمويل زياداتٍ محقّة على رواتب وأجور موظفي القطاع العام ومتقاعديه، لا تعالج مشكلة انعدام القدرة الشرائية وتآكل الرواتب والأجور".

وشدد على" القيام بإصلاحٍ جدّي للنظام الضريبي يؤمّن عدالةً اجتماعية حقيقية ويوفّر الموارد اللّازمة للدولة".

وذكّر الحزب التقدمي الإشتراكي الحكومة ب"ضرورة رفع واردات الدولة عبر القيام بخطواتٍ فعلية في الإصلاح الإداري من جهة، واعتماد مبدأ الضريبة الموحّدة التصاعدية، وهو المطلب التاريخي للحزب التقدمي الإشتراكي. كذلك يُذكّر الحكومة بالاقتراحات التي أودعها لديها خلال مناقشات التصويت على الموازنة العامة، والقائمة على رفع الواردات من خلال فرض ضرائب على الثروات".

واشار الى" اقتراح قانون باسم "اللقاء " حول هذه النقطة، إضافةً إلى معالجة ملفّ الأملاك البحرية للاستفادة منها، وهو ملفّ أعدّ له الحزب التقدمي الإشتراكي خطةً متكاملة يوم تولّى حقيبة وزارة الأشغال، ولا تزال هذه الخطة موجودة في الوزارة. هذا فضلاً عن الحاجة الملحّة لوضع حد للتهرّب الضريبي، وهو ما تعهدّت الحكومة بالعمل عليه".

واستغرب" عدم وضوح الحكومة لجهة سياسة الجباية التي تعتمدها، إذ لا تزال حتى اللحظة مبهمة، بعد مرور أكثر من عام على تشكيل الحكومة".