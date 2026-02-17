تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

دعوة من التقدمي الاشتراكي للعودة عن قرار تحميل المواطنين أعباءً ضريبية

Lebanon 24
17-02-2026 | 07:45
A-
A+
دعوة من التقدمي الاشتراكي للعودة عن قرار تحميل المواطنين أعباءً ضريبية
دعوة من التقدمي الاشتراكي للعودة عن قرار تحميل المواطنين أعباءً ضريبية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

علق الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان على قرارات مجلس الوزراء في الجلسة الحكومية الأخيرة، ودعا الحكومة إلى "العودة عن تحميل المواطنين مزيداً من الأعباء الضريبية"، لافتا الى ان" الحلول المجتزأة والموقّتة والموسمية الهادفة إلى رفع إيرادات الدولة بهدف تمويل زياداتٍ محقّة على رواتب وأجور موظفي القطاع العام ومتقاعديه، لا تعالج مشكلة انعدام القدرة الشرائية وتآكل الرواتب والأجور".

وشدد على" القيام بإصلاحٍ جدّي للنظام الضريبي يؤمّن عدالةً اجتماعية حقيقية ويوفّر الموارد اللّازمة للدولة".

وذكّر الحزب التقدمي الإشتراكي الحكومة ب"ضرورة رفع واردات الدولة عبر القيام بخطواتٍ فعلية في الإصلاح الإداري من جهة، واعتماد مبدأ الضريبة الموحّدة التصاعدية، وهو المطلب التاريخي للحزب التقدمي الإشتراكي. كذلك يُذكّر الحكومة بالاقتراحات التي أودعها لديها خلال مناقشات التصويت على الموازنة العامة، والقائمة على رفع الواردات من خلال فرض ضرائب على الثروات".

واشار الى" اقتراح قانون باسم "اللقاء الديمقراطي" حول هذه النقطة، إضافةً إلى معالجة ملفّ الأملاك البحرية للاستفادة منها، وهو ملفّ أعدّ له الحزب التقدمي الإشتراكي خطةً متكاملة يوم تولّى حقيبة وزارة الأشغال، ولا تزال هذه الخطة موجودة في الوزارة. هذا فضلاً عن الحاجة الملحّة لوضع حد للتهرّب الضريبي، وهو ما تعهدّت الحكومة بالعمل عليه".

واستغرب" عدم وضوح الحكومة لجهة سياسة الجباية التي تعتمدها، إذ لا تزال حتى اللحظة مبهمة، بعد مرور أكثر من عام على تشكيل الحكومة". 

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجميل: لا يمكن تحميل المواطنين أعباء إضافية من دون معالجة الخلل البنيوي أولاً
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:55:48 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المالكين: زمن تحميل المالكين أعباء الأزمات انتهى
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:55:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس التقدمي الاشتراكي يعتمد هيكلة اللجان المركزية استعداداً للاستحقاق النيابي
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:55:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب يلتقي أمين سر التقدمي الاشتراكي
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:55:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب التقدمي

مجلس الوزراء

الديمقراطي

حزب التقدم

الاشتراكي

ديمقراطي

الاشتر

إيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:44 | 2026-02-17
Lebanon24
13:38 | 2026-02-17
Lebanon24
13:25 | 2026-02-17
Lebanon24
13:10 | 2026-02-17
Lebanon24
13:02 | 2026-02-17
Lebanon24
12:58 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24