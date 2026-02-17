يوم أمس... هذا ما حصل مع مواطنين في سحب "اللوتو"

فُوجِىء مواطنون يوم أمس، بتلقيهم رسالة متأخرة في الليل عبر هواتفهم، عن أرقام اللوتو التي اختيرت لهم بشكلٍ عشوائيّ عبر خدمة الـ"sms"، بعد حوالي 3 ساعات من إنتهاء السحب رقم 2393.

واللافت أنّ المواطنين كانوا تلقّوا بعد دقائق من إنتهاء السحب، أيّ عند الساعة الثامنة مساء، رسالة بالنتائج، من دون معرفتهم بالأرقام العشوائيّة التي اختِيرَت لهم.

وأشار البعض إلى أنّهم تبلغوا عدم فوزهم، على الرغم من عدم معرفتهم بالأرقام.