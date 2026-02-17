لقاء في الصيفي بين الجميّل وفرام: تحذيرات من أزمة انتخابية وتأكيدات على أولوية السيادة

استقبل رئيس ، الجميّل، في بيت المركزي بالصيفي، رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمت ، بحضور النائب سليم الصايغ ومعاون رئيس الكتائب سيرج داغر. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المرحلة المقبلة لخدمة المصلحة الوطنية.



تناول الاجتماع رأي هيئة التشريع والاستشارات بشأن قانون الانتخاب، حيث شدد المجتمعون على ضرورة احترام الأصول الدستورية وتحقيق عدالة التمثيل.

وعقب اللقاء، أكد النائب فرام أن الرأي القانوني الصادر قبل يومين يضع الحكومة ومجلس النواب أمام مسؤولية اتخاذ موقف سريع وحاسم، محذراً من "أزمة جدية" تتعلق بتمثيل الانتشار اللبناني في ظل ضيق الوقت المتبقي لموعد الانتخابات المفترض في أيار.



وأشار فرام إلى أن أي تأخير إضافي في حسم الملفات القانونية قد يفتح الباب أمام "تأجيل تقني أو سياسي" للاستحقاق الانتخابي. كما تطرق إلى البعد السيادي، مشدداً على أنه لا يمكن تجاهل إعلان فريق لبناني انخراطه في صراعات إقليمية، معتبراً أن هذا الأمر يطرح إشكالية تتصل بسيادة الدولة ولا يجوز فصله عن مقاربة الانتخابات.



واختتم المجتمعون لقاءهم بالتأكيد على ضرورة متابعة المشاورات في المرحلة ، حرصاً على الاستقرار السياسي ودفعاً لمسار الإصلاح، مع الالتزام باستمرار التنسيق في الملفات الأساسية المطروحة على الساحة الوطنية.



