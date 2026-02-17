تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لقاء في الصيفي بين الجميّل وفرام: تحذيرات من أزمة انتخابية وتأكيدات على أولوية السيادة

Lebanon 24
17-02-2026 | 08:21
A-
A+
لقاء في الصيفي بين الجميّل وفرام: تحذيرات من أزمة انتخابية وتأكيدات على أولوية السيادة
لقاء في الصيفي بين الجميّل وفرام: تحذيرات من أزمة انتخابية وتأكيدات على أولوية السيادة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميّل، في بيت الكتائب المركزي بالصيفي، رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمت فرام، بحضور النائب سليم الصايغ ومعاون رئيس الكتائب سيرج داغر. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المرحلة المقبلة لخدمة المصلحة الوطنية.

تناول الاجتماع رأي هيئة التشريع والاستشارات بشأن قانون الانتخاب، حيث شدد المجتمعون على ضرورة احترام الأصول الدستورية وتحقيق عدالة التمثيل.
 
وعقب اللقاء، أكد النائب فرام أن الرأي القانوني الصادر قبل يومين يضع الحكومة ومجلس النواب أمام مسؤولية اتخاذ موقف سريع وحاسم، محذراً من "أزمة جدية" تتعلق بتمثيل الانتشار اللبناني في ظل ضيق الوقت المتبقي لموعد الانتخابات المفترض في أيار.

وأشار فرام إلى أن أي تأخير إضافي في حسم الملفات القانونية قد يفتح الباب أمام "تأجيل تقني أو سياسي" للاستحقاق الانتخابي. كما تطرق إلى البعد السيادي، مشدداً على أنه لا يمكن تجاهل إعلان فريق لبناني انخراطه في صراعات إقليمية، معتبراً أن هذا الأمر يطرح إشكالية تتصل بسيادة الدولة ولا يجوز فصله عن مقاربة الانتخابات.

واختتم المجتمعون لقاءهم بالتأكيد على ضرورة متابعة المشاورات في المرحلة القادمة، حرصاً على الاستقرار السياسي ودفعاً لمسار الإصلاح، مع الالتزام باستمرار التنسيق في الملفات الأساسية المطروحة على الساحة الوطنية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب تيمور جنبلاط يغادر الصيفي بعد لقائه رئيس حزب الكتائب من دون الإدلاء بأي تصريح
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين الحجار وماغرو وتأكيد على دور القوى الأمنية والجيش في بسط سلطة الدولة
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل يلتقي في هذه الأثناء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في البيت المركزي في الصيفي
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ايران اولوية اسرائيلية.. لقاء ترامب-نتنياهو يحسم الجدل
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب سامي

حزب الكتائب

اللبنانية

رئيس حزب

الكتائب

الدستور

القادمة

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:44 | 2026-02-17
Lebanon24
13:38 | 2026-02-17
Lebanon24
13:25 | 2026-02-17
Lebanon24
13:10 | 2026-02-17
Lebanon24
13:02 | 2026-02-17
Lebanon24
12:58 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24