Najib Mikati
الرئيسية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الجامعة الأميركية في بيروت تُطلق مركزها الأكاديمي والتنفيذي في دبي

Lebanon 24
17-02-2026 | 08:26
الجامعة الأميركية في بيروت تُطلق مركزها الأكاديمي والتنفيذي في دبي
الجامعة الأميركية في بيروت تُطلق مركزها الأكاديمي والتنفيذي في دبي photos 0
أعلنت الجامعة الأميركية في بيروت إطلاق مركزها الأكاديمي والتنفيذي في دبي، في خطوة لتعزيز حضورها الإقليمي ومساهماتها في مجال التعليم التنفيذي وتطوير القدرات القيادية ومجالات البحث التطبيقي في كافة أنحاء الشرق الأوسط. تمّ ذلك بالتنسيق الوثيق مع مركز دبي المالي العالمي وبموافقة هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

يُعدّ المركز الأكاديمي والتنفيذي، الذي يقع مقرّه الاستراتيجي في مركز دبي المالي العالمي، منصة فاعلة للتعليم التنفيذي والتعاون الأكاديمي والشراكات التي ترتكز على الابتكار وإشراك الخرّيجين. ينسجم هذا المركز مع الأولويات الإقليمية للاقتصاد القائم على المعرفة، ويُرسخ الرؤية الاستراتيجية والطويلة الأمد للجامعة الأميركية في بيروت، للبقاء في طليعة مؤسسات التعليم العالي، في ظلّ مشهدٍ عالمي سريع التغيّر. 

وسيُشكل المركز قاعدة إقليمية للأبحاث التطبيقية والمشاريع الاستشارية والحلقات الدراسية التي يقودها أعضاء الهيئة التعليمية، وكذلك الحوار بين الجهات الفاعلة والمعنية في مجالات حيوية كالقيادة والاستراتيجية والاستدامة والتحوّل الرقمي والنمو الشامل.
 
ويُوفر المركز برامج التعليم التنفيذي وغيرها من برامج صقل المهارات العملية والتطوير المهني من غير درجة علمية، والمصمّمة لكبار المهنيين والقيادات الحكومية والمتخصصين في شتّى المجالات، إلى جانب برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي الذي تقدّمه الجامعة الأميركية في بيروت، وهو برنامجٌ حائز على اعتماد جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال ويُعدّ من ضمن البرامج الثلاثة الأفضل في الشرق الأوسط وأفريقيا بحسب تصنيف "كيو إس" لبرامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي لعام 2025.

وعيّنت الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور هنري عزّام مديرًا لمركزها الأكاديمي والتنفيذي في دبي.
 
وقد انضمّ الدكتور عزّام إلى الجامعة الأميركية في بيروت عام 2014 وشغل منصب مدير برنامج الماجستير في المالية على مدى عشر سنوات. قبل انضمامه إلى الجامعة، شغل عزّام مناصب إدارية عليا عديدة في القطاع المالي، منها المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة "دويتشه بنك" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
 
لبنان

أفراح ومناسبات

الجامعة الأميركية في بيروت

الهيئة التعليمية

إدارة الأعمال

الشرق الأوسط

شمال أفريقيا

أفريقيا

الطويل

Lebanon24
13:44 | 2026-02-17
Lebanon24
13:38 | 2026-02-17
Lebanon24
13:25 | 2026-02-17
Lebanon24
13:10 | 2026-02-17
Lebanon24
13:02 | 2026-02-17
Lebanon24
12:58 | 2026-02-17
