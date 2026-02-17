هيكل يبحث مع السفيرة اليونانية تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

استقبل العماد ، في مكتبه في اليرزة، السفيرة في "ديسبينا كوكولوبولو"، يرافقها العقيد "نيكولاوس سالبيغيديس".



تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون العسكري بين الجيشين اللبناني واليوناني، ومناقشة سبل دعم في مواجهة التحديات الراهنة.

وتركز البحث بشكل أساسي على الدور المرتقب للجيش اللبناني والاحتياجات اللازمة لتعزيز انتشاره وجهوزيته، لا سيما في ظل التحضيرات الجارية لمرحلة ما بعد انتهاء مهام العاملة في (اليونيفيل) والمقررة في نهاية العام الحالي.





