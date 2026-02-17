تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

هيكل يبحث مع السفيرة اليونانية تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

Lebanon 24
17-02-2026 | 08:46
هيكل يبحث مع السفيرة اليونانية تعزيز التعاون العسكري بين البلدين
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه في اليرزة، السفيرة اليونانية في لبنان "ديسبينا كوكولوبولو"، يرافقها الملحق العسكري العقيد "نيكولاوس سالبيغيديس".

تناول اللقاء سبل تعزيز آفاق التعاون العسكري بين الجيشين اللبناني واليوناني، ومناقشة سبل دعم المؤسسة العسكرية في مواجهة التحديات الراهنة.
 
وتركز البحث بشكل أساسي على الدور المرتقب للجيش اللبناني والاحتياجات اللازمة لتعزيز انتشاره وجهوزيته، لا سيما في ظل التحضيرات الجارية لمرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) والمقررة في نهاية العام الحالي.


قوات الطوارئ الدولية

المؤسسة العسكرية

الملحق العسكري

رودولف هيكل

قائد الجيش

جنوب لبنان

اليونانية

اليونان

