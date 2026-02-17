البستاني يمثّل الرؤساء الثلاثة في العيد الوطني لصربيا

شارك النائب الدكتور فريد البستاني، ممثّلًا فخامة رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس النواب ، ورئيس نواف سلام، في حفل استقبال رسمي أُقيم في فندق Al Habtoor Grand Hotel في ، لمناسبة اليوم الوطني لـجمهورية صربيا، بدعوة من سفارة صربيا في .



وأقام الحفل سفير صربيا لدى لبنان السيد ميلان تروجانوفيتش وعقيلته جويس أيوب تروجانوفيتش، بحضور حشد من الشخصيات السياسية والعامة ، وأعضاء السلك الدبلوماسي، إضافة إلى أفراد الجالية الصربية في لبنان.



وسادت المناسبة أجواء احتفالية مميّزة، حيث جرى تبادل التهاني بهذه المناسبة الوطنية، وعُرض فيلم وثائقي يسلّط الضوء على التراث الصربي العريق وتاريخه الثقافي.



وأعرب البستاني باسم الرؤساء الثلاثة عن "تقديره للعلاقات الثنائية المتميّزة بين لبنان وصربيا،" مؤكدًا" أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ومتمنيًا لجمهورية صربيا وشعبها دوام التقدّم والازدهار".



