لبنان
الرئيس عون التقى النائب فريد البستاني واستقبل القاضي الحجار
Lebanon 24
17-02-2026
|
08:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم في
قصر بعبدا
، رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، والمراحل التي قطعها إنشاء مستشفى دير القمر الحكومي.
تصريح النائب البستاني
وبعد اللقاء، ادلى النائب البستاني بالتصريح التالي للصحافيين: "التقيت فخامة الرئيس وأطلعته على التقدم الذي احرزناه في مستشفى دير القمر الحكومي. وإننا نحمد الله على أن هذا المستشفى بات حقيقة. وأعرف ان اللجنة الإدارية تنسِّق مع معالي
وزير الصحة
بهدف الإفتتاح الرسمي له، لأن كافة الأجهزة العائدة له والطاقمين الطبي والإداري اصبحوا كلهم موجودين. هذا حلم تحقق. وانا وضعت فخامته بالصورة، واطلعته كذلك على انه، وبمؤازرة معالي
وزير المالية
، سيتم قريبا إفتتاح الفرع العقاري لدير القمر والشوف، وهذا ما سيساهم في تسهيل حياة المواطنين."
أضاف: "في
النقاش
مع فخامة الرئيس، كان تأكيد
من جهته
على ان الانتخابات ستتم في موعدها الدستوري، وقد أكدت لفخامته تأييدي لهذا الموقف."
وردا على سؤال حول مقررات الحكومة بالأمس، والتحركات التي اعقبتها اليوم، قال: "في خلال الجلسة النيابية لإقرار الموازنة كان هناك وعد من قبل الحكومة بتصحيح الأجور. وهذا حق مكتسب للمواطن، ذلك أن القطاع العام والمتعاقدون يتعانون نتيجة ما يتقاضونه من أجر. غدا لدي اجتماع للجنة الاقتصاد النيابية مع الإتحاد العمالي العام، وسيكون لنا موقف في هذا الخصوص."
المدعي العام التمييزي
وفي قصر
بعبدا
، المدَّعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي عرض مع
الرئيس عون
شؤونا تتعلَّق بعمل النيابات العامَّة.
وزير المالية
الرئيس عون
وزير الصحة
قصر بعبدا
الجمهوري
رئيس عون
من جهته
جمهورية
تابع
