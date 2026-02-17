الرابطة المارونية تهنىء نائب رئيسها بتعيينه عضو مجلس ادارة كهرباء لبنان

صدر عن اليوم ما يلي: "تتقدم الرابطة بخالص التهاني إلى نائب رئيسها الاستاذ نسيب نصر على تعيينه ادارة نظراً لما يتمتع به من كفاءة مهنية عالية وخبرة ادارية راسخة ونظراً لتميّزه خلال مسيرته الطويلة بروح القيادة والقدرة على التطوير وحسن الادارة.



وإن الرابطة المارونية على ثقة بأن مؤسسة ستشهد في عهده مرحلة جديدة من التقدم والارتقاء في مستوى الأداء والخدمات، متمنين له كل التوفيق والنجاح في مسؤولياته الجديدة".

