تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الاقتصاد تطلق "المكتب الوطني للمساعدة التجارية" بالتعاون مع الأمم المتحدة

Lebanon 24
17-02-2026 | 09:14
A-
A+
الاقتصاد تطلق المكتب الوطني للمساعدة التجارية بالتعاون مع الأمم المتحدة
الاقتصاد تطلق المكتب الوطني للمساعدة التجارية بالتعاون مع الأمم المتحدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، "المكتب الوطني للمساعدة التجارية" (The National Trade Help Desk)، وهو منصة رقمية متخصصة تهدف إلى مساندة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) في لبنان وتسهيل انخراطها في الأسواق.

وشهد حفل الإطلاق حضور وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، وسفير كندا في لبنان وسوريا غريغوري غاليغان، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو، بالإضافة إلى ممثلين عن غرف التجارة والصناعة والزراعة.
 
وقدّم المدير العام لوزارة الاقتصاد، الدكتور محمد أبي حيدر، عرضاً عملياً شرح خلاله آلية عمل المنصة والخدمات التي توفرها للشركات.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد الوزير البساط أن هذه المبادرة تتجاوز كونها مجرد "تحديث تقني"، واصفاً إياها بأنها "تحديث هيكلي ضمن مسار إصلاحي أشمل".
 
وأشار البساط إلى الأهمية الاستراتيجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ما بين 90 و95% من الشركات الخاصة وتستوعب نصف القوة العاملة في البلاد، مشدداً على دورها في خلق فرص العمل والحفاظ على حيوية الأسواق والابتكار رغم التحديات.

ولفت الوزير إلى أن الكثير من هذه المؤسسات يواجه صعوبات جمة، لا تقتصر على تأمين التمويل فحسب، بل تمتد لتشمل التعقيدات الإجرائية والإدارية؛ وهو ما يسعى "المكتب الوطني للمساعدة التجارية" إلى معالجته من خلال توفير الدعم والمعلومات اللازمة لتسهيل عمليات التجارة والنمو.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. لبنان يطلق أول "مكتب وطني للمساعدة التجارية"
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:57:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" ينسق مع وزارتي الاقتصاد والصناعة لدعم قطاع المواشي
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:57:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: مقتل 100 طفل في غزة رغم "وقف إطلاق النار"
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:57:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار بحث مع الأمم المتحدة تحضيرات الانتخابات والتعاون الأمني
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:57:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وزارة الاقتصاد والتجارة

وزارة الاقتصاد

وزير الاقتصاد

المدير العام

الدكتور محمد

هذه المبادرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:44 | 2026-02-17
Lebanon24
13:38 | 2026-02-17
Lebanon24
13:25 | 2026-02-17
Lebanon24
13:10 | 2026-02-17
Lebanon24
13:02 | 2026-02-17
Lebanon24
12:58 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24