الاقتصاد تطلق "المكتب الوطني للمساعدة التجارية" بالتعاون مع الأمم المتحدة

أطلقت ، بالشراكة مع (UNDP)، "المكتب الوطني للمساعدة التجارية" (The National Trade Help Desk)، وهو منصة رقمية متخصصة تهدف إلى مساندة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) في وتسهيل انخراطها في الأسواق.



وشهد حفل الإطلاق حضور والتجارة الدكتور عامر البساط، وسفير في لبنان وسوريا غريغوري غاليغان، وممثلة برنامج الإنمائي بليرتا أليكو، بالإضافة إلى ممثلين عن غرف التجارة والصناعة والزراعة.

وقدّم لوزارة الاقتصاد، ، عرضاً عملياً شرح خلاله آلية عمل المنصة والخدمات التي توفرها للشركات.



وفي كلمته خلال الحفل، أكد الوزير البساط أن تتجاوز كونها مجرد "تحديث تقني"، واصفاً إياها بأنها "تحديث هيكلي ضمن مسار إصلاحي أشمل".

وأشار البساط إلى الأهمية الاستراتيجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ما بين 90 و95% من الشركات الخاصة وتستوعب نصف القوة العاملة في البلاد، مشدداً على دورها في خلق فرص العمل والحفاظ على حيوية الأسواق والابتكار رغم التحديات.



ولفت الوزير إلى أن الكثير من هذه المؤسسات يواجه صعوبات جمة، لا تقتصر على تأمين التمويل فحسب، بل تمتد لتشمل التعقيدات الإجرائية والإدارية؛ وهو ما يسعى "المكتب الوطني للمساعدة التجارية" إلى معالجته من خلال توفير الدعم والمعلومات اللازمة لتسهيل عمليات التجارة والنمو.



