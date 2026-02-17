تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الاقتصاد تطلق "المكتب الوطني للمساعدة التجارية" بالتعاون مع الأمم المتحدة
Lebanon 24
17-02-2026
|
09:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت
وزارة الاقتصاد والتجارة
، بالشراكة مع
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
(UNDP)، "المكتب الوطني للمساعدة التجارية" (The National Trade Help Desk)، وهو منصة رقمية متخصصة تهدف إلى مساندة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) في
لبنان
وتسهيل انخراطها في الأسواق.
وشهد حفل الإطلاق حضور
وزير الاقتصاد
والتجارة الدكتور عامر البساط، وسفير
كندا
في لبنان وسوريا غريغوري غاليغان، وممثلة برنامج
الأمم المتحدة
الإنمائي بليرتا أليكو، بالإضافة إلى ممثلين عن غرف التجارة والصناعة والزراعة.
وقدّم
المدير العام
لوزارة الاقتصاد،
الدكتور محمد
أبي حيدر
، عرضاً عملياً شرح خلاله آلية عمل المنصة والخدمات التي توفرها للشركات.
وفي كلمته خلال الحفل، أكد الوزير البساط أن
هذه المبادرة
تتجاوز كونها مجرد "تحديث تقني"، واصفاً إياها بأنها "تحديث هيكلي ضمن مسار إصلاحي أشمل".
وأشار البساط إلى الأهمية الاستراتيجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ما بين 90 و95% من الشركات الخاصة وتستوعب نصف القوة العاملة في البلاد، مشدداً على دورها في خلق فرص العمل والحفاظ على حيوية الأسواق والابتكار رغم التحديات.
ولفت الوزير إلى أن الكثير من هذه المؤسسات يواجه صعوبات جمة، لا تقتصر على تأمين التمويل فحسب، بل تمتد لتشمل التعقيدات الإجرائية والإدارية؛ وهو ما يسعى "المكتب الوطني للمساعدة التجارية" إلى معالجته من خلال توفير الدعم والمعلومات اللازمة لتسهيل عمليات التجارة والنمو.
