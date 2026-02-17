الحريري تهنئ اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك وزمن الصوم الكبير

تقدمت السيدة بهية ، ورئيسة مؤسسة الحريري، بالتهنئة من اللبنانيين بمناسبة حلول شهر المبارك وبدء زمن الصوم الكبير لدى الطوائف .



وفي بيان صادر عنها، اعتبرت الحريري أن تلاقي هاتين المناسبتين يحمل معانٍ وقيمًا إيمانية وإنسانية مشتركة، مشيرة إلى ما يدعو إليه الصوم من صبر وتضامن وتراحم بين الناس. وسألت الله تعالى أن تحل بركة هذه الأيام على أمناً واستقراراً، وخلاصاً من الأزمات والمكابدات الراهنة.



وشددت الحريري في بيانها على ضرورة أن يجمع هذا الزمن المبارك اللبنانيين دائماً على كل ما يحفظ وحدتهم وتضامنهم ويصون وطنهم الذي وصفته بـ "لبنان الرسالة". واختتمت بالدعاء بأن يتقبل الله طاعات الصائمين وصلواتهم، وأن يعيد هذه المناسبات على لبنان والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.







