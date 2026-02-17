تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الحريري تهنئ اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك وزمن الصوم الكبير

Lebanon 24
17-02-2026 | 09:20
الحريري تهنئ اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك وزمن الصوم الكبير
تقدمت السيدة بهية الحريري، نائب رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري، بالتهنئة من اللبنانيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وبدء زمن الصوم الكبير لدى الطوائف المسيحية.

وفي بيان صادر عنها، اعتبرت الحريري أن تلاقي هاتين المناسبتين يحمل معانٍ وقيمًا إيمانية وإنسانية مشتركة، مشيرة إلى ما يدعو إليه الصوم من صبر وتضامن وتراحم بين الناس. وسألت الله تعالى أن تحل بركة هذه الأيام على لبنان أمناً واستقراراً، وخلاصاً من الأزمات والمكابدات الراهنة.

وشددت الحريري في بيانها على ضرورة أن يجمع هذا الزمن المبارك اللبنانيين دائماً على كل ما يحفظ وحدتهم وتضامنهم ويصون وطنهم الذي وصفته بـ "لبنان الرسالة". واختتمت بالدعاء بأن يتقبل الله طاعات الصائمين وصلواتهم، وأن يعيد هذه المناسبات على لبنان والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.


مواضيع ذات صلة
بري مهنئاً بحلول شهر رمضان وبداية الصوم الكبير: نتطلع بأمل أن يكون هذا التلاقي المبارك تلاق دائم ويومي
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام يهنئ اللبنانيين بمناسبة حلول شهر رمضان
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس العام الماروني هنأ ببداية الصوم عند المسيحيين وحلول رمضان
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نازك الحريري تهنئ اللبنانيين والعالم بعيد الميلاد وبحلول العام الجديد
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24

