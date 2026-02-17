تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

لقاء اقتصادي لبناني-إيطالي في بيروت لبحث الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا

Lebanon 24
17-02-2026 | 09:40
لقاء اقتصادي لبناني-إيطالي في بيروت لبحث الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا
عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، برئاسة الوزير السابق محمد شقير، لقاءً اقتصادياً موسعاً مع وفد من كبار رجال الأعمال الإيطاليين برئاسة لورينزو داتولي، رئيس اتحاد الصناعات في منطقة "أبروتسو" (Confindustria Abruzzo).
 
وشارك في اللقاء وزيرا الصناعة جو عيسى الخوري والاقتصاد عامر البساط، إلى جانب حشد من الفعاليات الاقتصادية اللبنانية، لبحث سبل تعزيز التعاون والاستثمار المشترك.

افتتح محمد شقير اللقاء مؤكداً أن لبنان بدأ مسار الخروج التدريجي من أزمته مستنداً إلى صلابة القطاع الخاص ودعم الأصدقاء، وفي مقدمتهم إيطاليا.
 
وأشار إلى أن فرص الشراكة لا تقتصر على البلدين فحسب، بل تمتد لتشمل التعاون في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، مؤكداً أن الجانبين يكملان بعضهما البعض في المجالات الاستثمارية والصناعية.

من جانبه، دعا صراف إلى إعادة إعمار قائمة على "الاستثمار المنتج" ونقل المعرفة، مشيراً إلى ضرورة تحسين الميزان التجاري حيث يستورد لبنان من إيطاليا ما قيمته 1.150 مليار دولار مقابل صادرات خجولة.
 
فيما ركز الزعني على أهمية التكنولوجيا الإيطالية في تطوير الصناعة اللبنانية، داعياً لاعتماد لبنان منصة لنقل التكنولوجيا بفضل موارده البشرية المؤهلة واتفاقيات التجارة التي تربطه بالمنطقة.

بدوره، شدد لورينزو داتولي على أن الهدف من الزيارة هو تحويل حوض البحر المتوسط إلى مساحة للقيادة والشراكة بين أوروبا وأفريقيا. واستعرض المقومات الصناعية لمنطقة "أبروتسو" الإيطالية، مؤكداً أن الدراسات أظهرت تكاملاً كبيراً مع المشهد الصناعي اللبناني، خاصة في قطاعات الأدوية والأغذية والبناء.

أكد وزير الاقتصاد عامر البساط أن التشابه في ثقافة الأعمال القائمة على المؤسسات العائلية يوفر قاعدة صلبة للشراكة، مشدداً على سعي الوزارة لتوفير بيئة تنظيمية تدعم المستثمرين.
 
من جهته، اقترح وزير الصناعة جو عيسى الخوري إنشاء "لجنة عمل لبنانية–إيطالية" لتحديد أولويات التصنيع المشترك، داعياً الشركات الإيطالية لاعتماد لبنان كمركز إقليمي للتمركز الصناعي القريب (Near-shoring)، مؤكداً أن لبنان لا يطلب مساعدات بل يقترح "شراكة إنتاجية".

وفي ختام اللقاء، قدم شقير درع الهيئات الاقتصادية للورينزو داتولي تقديراً لدوره، قبل أن يقام غداء تكريمي على شرف الوفد الضيف في نادي الأعمال التابع للغرفة.


