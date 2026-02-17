لقاء اقتصادي لبناني-إيطالي في بيروت لبحث الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا

عقدت الهيئات الاقتصادية ، برئاسة الوزير السابق محمد شقير، لقاءً اقتصادياً موسعاً مع وفد من كبار رجال الأعمال الإيطاليين برئاسة لورينزو داتولي، الصناعات في منطقة "أبروتسو" (Confindustria Abruzzo).

وشارك في اللقاء وزيرا الصناعة جو عيسى الخوري والاقتصاد عامر البساط، إلى جانب حشد من الفعاليات الاقتصادية اللبنانية، لبحث سبل تعزيز التعاون والاستثمار المشترك.



افتتح محمد شقير اللقاء مؤكداً أن بدأ مسار الخروج التدريجي من أزمته مستنداً إلى صلابة القطاع الخاص ودعم الأصدقاء، وفي مقدمتهم إيطاليا.

وأشار إلى أن فرص الشراكة لا تقتصر على البلدين فحسب، بل تمتد لتشمل التعاون في مشاريع في ، مؤكداً أن الجانبين يكملان بعضهما البعض في المجالات الاستثمارية والصناعية.



من جانبه، دعا صراف إلى إعادة إعمار قائمة على "الاستثمار المنتج" ونقل المعرفة، مشيراً إلى ضرورة تحسين الميزان التجاري حيث يستورد لبنان من إيطاليا ما قيمته 1.150 مليار دولار مقابل صادرات خجولة.

فيما ركز الزعني على أهمية التكنولوجيا في تطوير الصناعة اللبنانية، داعياً لاعتماد لبنان منصة لنقل التكنولوجيا بفضل موارده البشرية المؤهلة واتفاقيات التجارة التي تربطه بالمنطقة.



بدوره، شدد لورينزو داتولي على أن الهدف من الزيارة هو تحويل حوض إلى مساحة للقيادة والشراكة بين وأفريقيا. واستعرض المقومات الصناعية لمنطقة "أبروتسو" الإيطالية، مؤكداً أن الدراسات أظهرت تكاملاً كبيراً مع المشهد الصناعي اللبناني، خاصة في قطاعات الأدوية والأغذية والبناء.



أكد عامر البساط أن التشابه في ثقافة الأعمال القائمة على المؤسسات العائلية يوفر قاعدة صلبة للشراكة، مشدداً على سعي الوزارة لتوفير بيئة تنظيمية تدعم المستثمرين.

، اقترح وزير الصناعة جو عيسى الخوري إنشاء "لجنة عمل لبنانية–إيطالية" لتحديد أولويات التصنيع المشترك، داعياً الشركات الإيطالية لاعتماد لبنان كمركز إقليمي للتمركز الصناعي القريب (Near-shoring)، مؤكداً أن لبنان لا يطلب مساعدات بل يقترح "شراكة إنتاجية".



وفي ختام اللقاء، قدم شقير درع الهيئات الاقتصادية للورينزو داتولي تقديراً لدوره، قبل أن يقام غداء تكريمي على شرف الوفد الضيف في نادي الأعمال التابع للغرفة.





