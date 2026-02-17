تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
-2
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
لقاء اقتصادي لبناني-إيطالي في بيروت لبحث الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا
Lebanon 24
17-02-2026
|
09:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت الهيئات الاقتصادية
اللبنانية
، برئاسة الوزير السابق محمد شقير، لقاءً اقتصادياً موسعاً مع وفد من كبار رجال الأعمال الإيطاليين برئاسة لورينزو داتولي،
رئيس اتحاد
الصناعات في منطقة "أبروتسو" (Confindustria Abruzzo).
وشارك في اللقاء وزيرا الصناعة جو عيسى الخوري والاقتصاد عامر البساط، إلى جانب حشد من الفعاليات الاقتصادية اللبنانية، لبحث سبل تعزيز التعاون والاستثمار المشترك.
افتتح محمد شقير اللقاء مؤكداً أن
لبنان
بدأ مسار الخروج التدريجي من أزمته مستنداً إلى صلابة القطاع الخاص ودعم الأصدقاء، وفي مقدمتهم إيطاليا.
وأشار إلى أن فرص الشراكة لا تقتصر على البلدين فحسب، بل تمتد لتشمل التعاون في مشاريع
إعادة الإعمار
في
سوريا
، مؤكداً أن الجانبين يكملان بعضهما البعض في المجالات الاستثمارية والصناعية.
من جانبه، دعا صراف إلى إعادة إعمار قائمة على "الاستثمار المنتج" ونقل المعرفة، مشيراً إلى ضرورة تحسين الميزان التجاري حيث يستورد لبنان من إيطاليا ما قيمته 1.150 مليار دولار مقابل صادرات خجولة.
فيما ركز الزعني على أهمية التكنولوجيا
الإيطالية
في تطوير الصناعة اللبنانية، داعياً لاعتماد لبنان منصة لنقل التكنولوجيا بفضل موارده البشرية المؤهلة واتفاقيات التجارة التي تربطه بالمنطقة.
بدوره، شدد لورينزو داتولي على أن الهدف من الزيارة هو تحويل حوض
البحر المتوسط
إلى مساحة للقيادة والشراكة بين
أوروبا
وأفريقيا. واستعرض المقومات الصناعية لمنطقة "أبروتسو" الإيطالية، مؤكداً أن الدراسات أظهرت تكاملاً كبيراً مع المشهد الصناعي اللبناني، خاصة في قطاعات الأدوية والأغذية والبناء.
أكد
وزير الاقتصاد
عامر البساط أن التشابه في ثقافة الأعمال القائمة على المؤسسات العائلية يوفر قاعدة صلبة للشراكة، مشدداً على سعي الوزارة لتوفير بيئة تنظيمية تدعم المستثمرين.
من جهته
، اقترح وزير الصناعة جو عيسى الخوري إنشاء "لجنة عمل لبنانية–إيطالية" لتحديد أولويات التصنيع المشترك، داعياً الشركات الإيطالية لاعتماد لبنان كمركز إقليمي للتمركز الصناعي القريب (Near-shoring)، مؤكداً أن لبنان لا يطلب مساعدات بل يقترح "شراكة إنتاجية".
وفي ختام اللقاء، قدم شقير درع الهيئات الاقتصادية للورينزو داتولي تقديراً لدوره، قبل أن يقام غداء تكريمي على شرف الوفد الضيف في نادي الأعمال التابع للغرفة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لقاء بين غرفة التجارة والنقابات في طرابلس لبحث قضايا اقتصادية وعمالية
Lebanon 24
لقاء بين غرفة التجارة والنقابات في طرابلس لبحث قضايا اقتصادية وعمالية
17/02/2026 20:57:43
17/02/2026 20:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء موسّع حول تطوير النقل المشترك في مصلحة سكك الحديد
Lebanon 24
لقاء موسّع حول تطوير النقل المشترك في مصلحة سكك الحديد
17/02/2026 20:57:43
17/02/2026 20:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا وجامعة بيروت العربية وبحث بملف الأبنية المهددة
Lebanon 24
مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا وجامعة بيروت العربية وبحث بملف الأبنية المهددة
17/02/2026 20:57:43
17/02/2026 20:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء تشاوري في غرفة طرابلس مع السفارة الأميركية لبحث فرص التنمية والاستثمار
Lebanon 24
لقاء تشاوري في غرفة طرابلس مع السفارة الأميركية لبحث فرص التنمية والاستثمار
17/02/2026 20:57:43
17/02/2026 20:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
وزير الاقتصاد
البحر المتوسط
إعادة الإعمار
رئيس اتحاد
الإيطالية
اللبنانية
الإيطالي
من جهته
تابع
قد يعجبك أيضاً
في بيان.. الجيش يوضح ما حصل مع عدد من الصحافيين خلال الاحتجاجات
Lebanon 24
في بيان.. الجيش يوضح ما حصل مع عدد من الصحافيين خلال الاحتجاجات
13:44 | 2026-02-17
17/02/2026 01:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة: لو كنت موجودا لكنت رفضت زيادة الضرائب والرسوم
Lebanon 24
شحادة: لو كنت موجودا لكنت رفضت زيادة الضرائب والرسوم
13:38 | 2026-02-17
17/02/2026 01:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من أزمة محروقات بعد فرض ضريبة البنزين؟
Lebanon 24
هل من أزمة محروقات بعد فرض ضريبة البنزين؟
13:25 | 2026-02-17
17/02/2026 01:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام يهنئ اللبنانيين بمناسبة حلول شهر رمضان
Lebanon 24
سلام يهنئ اللبنانيين بمناسبة حلول شهر رمضان
13:10 | 2026-02-17
17/02/2026 01:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مرتينوس: الإصلاح المالي لا يتحقق عبر الضرائب العشوائية بل عبر مكافحة الهدر والفساد
Lebanon 24
مرتينوس: الإصلاح المالي لا يتحقق عبر الضرائب العشوائية بل عبر مكافحة الهدر والفساد
13:02 | 2026-02-17
17/02/2026 01:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
15:41 | 2026-02-16
16/02/2026 03:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
14:41 | 2026-02-16
16/02/2026 02:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد سعر البنزين بعد "الزيادة".. ماذا يجري؟
Lebanon 24
جديد سعر البنزين بعد "الزيادة".. ماذا يجري؟
16:08 | 2026-02-16
16/02/2026 04:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
6 رواتب إضافية للموظفين ورفع الـ"TVA".. هذه أبرز مقررات جلسة الحكومة
Lebanon 24
6 رواتب إضافية للموظفين ورفع الـ"TVA".. هذه أبرز مقررات جلسة الحكومة
15:05 | 2026-02-16
16/02/2026 03:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا ستُصبح الرواتب!
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا ستُصبح الرواتب!
17:27 | 2026-02-16
16/02/2026 05:27:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:44 | 2026-02-17
في بيان.. الجيش يوضح ما حصل مع عدد من الصحافيين خلال الاحتجاجات
13:38 | 2026-02-17
شحادة: لو كنت موجودا لكنت رفضت زيادة الضرائب والرسوم
13:25 | 2026-02-17
هل من أزمة محروقات بعد فرض ضريبة البنزين؟
13:10 | 2026-02-17
سلام يهنئ اللبنانيين بمناسبة حلول شهر رمضان
13:02 | 2026-02-17
مرتينوس: الإصلاح المالي لا يتحقق عبر الضرائب العشوائية بل عبر مكافحة الهدر والفساد
12:58 | 2026-02-17
الحريري: لا بد من التمسك بمنطق الاعتدال الذي هو طوق النجاة للوطن
فيديو
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
17/02/2026 20:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى ناصيف زيتون يتحدث عن ابنه "الياس".. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى ناصيف زيتون يتحدث عن ابنه "الياس".. هذا ما قاله (فيديو)
03:39 | 2026-02-17
17/02/2026 20:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
17/02/2026 20:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24