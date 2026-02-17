فيديو لعمليّة الإستهداف في مجدل عنجر... وبيان للجيش الإسرائيليّ

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيليّ واوية، أنّ "الجيش الإسرائيليّ اغتال في منطقة في ، شخصين من " " في ".

وقالت في بيان مرفق بفيديو يوثق عملية الاستهداف: "تمّ الاستهداف بشكل دقيق أثناء محاولتهما عبور الحدود من لبنان باتّجاه الأراضي ، وذلك بعد أن عملا خلال الفترة الأخيرة على دفع وتنفيذ عمليات ضدّ انطلاقًا من الأراضي ".



جيش الدفاع يقضي على مخربين من منظمة الإسلامي الإرهابية أثناء محاولتهم عبور الحدود من لبنان إلى سوريا



⭕️ هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي أول من أمس (الأحد) في منطقة مجدل في لبنان، وقضى على مخربين اثنين من منظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية في سوريا.



