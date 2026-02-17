تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بري: إسرائيل دمرت الجنوب واحتلت نقاطاً جديدة بعد اتفاق وقف النار

Lebanon 24
17-02-2026 | 09:53
شهد مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سلسلة لقاءات دبلوماسية ونيابية وأمنية ترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، تركزت على الملف المالي الشائك، الاستحقاق الانتخابي، والخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

خلال لقائه الرئيس بري، حذر رئيس لجنة المال والموازنة من القرارات الضريبية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتمويل زيادات القطاع العام، مؤكداً أن "الحقوق محقة" لكن لا يجوز تأمينها عبر ضرائب جديدة تضع الموظف والعسكري في مواجهة مع بقية الشعب.

وبحث الرئيس بري الأوضاع العامة مع السيناتور الأمريكية عن ولاية ميتشيغن "إليسا سلوتكين".
 
وخلال اللقاء، قدّم بري شرحاً مفصلاً حول التزام لبنان بالقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن الدمار الهائل واحتلال النقاط الخمس التي عاينتها سلوتكين في الجنوب، قد أقدمت عليه إسرائيل بعد إبرام الاتفاق في تشرين الثاني 2024، في خرق فاضح للبنود الموقعة.

وعلى الصعيد الأمني والمالي، استقبل بري رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل والأعضاء المعينين حديثاً، حيث اطلع منهم على خطط تطوير العمل الجمركي لتعزيز النهوض الاقتصادي.
 
كما التقى المستشار الثقافي الإيراني محمد رضا مرتضوي الذي قدم له تقريراً عن مسابقة "الصادق الأمين" الدولية للقرآن الكريم، والنائب السابق عاصم قانصوه لبحث المستجدات السياسية.

وتلقى الرئيس بري برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك من الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح، تضمنت تمنيات بالتوفيق للبلدين وتعزيز التعاون المشترك.



رئيس مجلس النواب نبيه بري

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيراني

إسرائيل

الكريم

التزام

