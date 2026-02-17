تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

المكتب الشرعي لفضل الله: غداً أوّل أيام شهر رمضان

Lebanon 24
17-02-2026 | 09:57
المكتب الشرعي لفضل الله: غداً أوّل أيام شهر رمضان
صدر عن المكتب الشرعي في مؤسسة المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله، بيان ،  *حول هلال شهر رمضان المبارك 1447، جاء فيه :
بعد أن نشر المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله(رض) تقريره الشهري في تحديد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـجريّة، وردنا من بعض الاخوة، استسفار عما يثار مقابل ذلك، من ادّعاء البعض عدم وجود رؤية للهلال مساء الثلاثاء، فنرجو الايضاح..

يهمنا ان نبيّن، ان المكتب الشرعي في مؤسسة العلّامة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله(رض) لا يزال يعتمد على ما كان يعتمده سماحة السيّد(رض) في حياته، من الاسس العلمية والفلكية لتحديد بداية الشهر، وما كان يثق به من أقوال ومعايير الفلكيّين من أهل الخبرة.



وفيما يخص رؤية الهلال مساء الثلاثاء 17 شباط 2026 (ليلة الاربعاء) فإن الرؤية ممكنة بالعين المسلحة (والمراد بها التلسكوبات والمناظير العادية) وامكانية الرؤية تشمل اكثر من 20 منطقة قد بيّنها التقرير الصادر عن مكتبنا الشرعي.*



كما ان القيم التي يتصف بها هلال هذه الليلة، ليست قيماً شاذة او نادرة كما يدّعي البعض، بل هي قيم تجعل الهلال قابلاً للرؤية بالعين المسلحة، وهذا ما هو كاف بحسب المبنى الفقهي لسماحة السيد(رض) للحكم بدخول الشهر القمري، لأن المعتمد لدى سماحته، امكانية الرؤية وليس الرؤية الفعلية.



والمقصود أنّ الهلال موجود في الافق وجامع للصفات التي تجعله قابلاً للرؤية، وليس المراد احتمال الرؤية او احتمال عدمها، وقد تمَّ ملاحظة هذه الصفات، في كل منطقة ذكرها التقرير.



أما ما يثار من اختلاف المعايير، فإن "معيار عودة" يعتبر متطوراً بالنسبة لغيره، ولا  يعارضه "معيار يالوب"، و "معيار عودة" متطور من حيث كم الارصاد (التي تزيد على ما سبقه بمقدار ثلاثمائة رصد).



اما دعوى ان هناك من المراصد العلمية ما يقول باستحالة الرؤية بالعين المسلحة، فهذا غير صحيح (و المقصود في المناطق المشار اليها في التقرير وليس في سائر مناطق العالم)



إن رأي سماحة السيد(رض) هو بوحدة الافق، فإذا ثبتت امكانية الرؤية بالحسابات العلمية المؤكدة في اي منطقة، فيثبت دخول الشهر القمري فيها وفي سائر بلدان العالم. نعم، مع موجود مناطق شرقاً لا تشترك بجزء من الليل مع مناطق الرؤية، فتكون بداية الشهر لديها في اليوم التالي.



نؤكد ان المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسيّن فضل الله(رض) يطبّق مبنى سماحته، وما كان يعتمد عليه في حياته الشريفة،  وان الاخوة المعنيّين في مكتب سماحته، ينطلقون  من الأسس العلمية الواضحة واليقينية، وبالتالي فإن على مقلّدي سماحته(رض) الاعتماد على ذلك، لأنه يمثّل رأي سماحة السيد. مع الاشارة الى ان يوم الاربعاء ليس يومَ شك، اذا لا يوجد "يوم شك" بناءً للمبنى الفقهي لسماحة السيد(رض)..



  وعليه، نؤكد ما ذكره البيان: ان يوم الاربعاء هو اول ايام شهر رمضان المبارك، كما ان يوم الجمعة 20 اذار 2026  سيكون يوم عيد الفطر المبارك..تقبّل الله اعمالكم، وكل عام وانتم بخير.
