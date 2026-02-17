تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الحجار يستعرض شؤون محافظة جبل لبنان مع المحافظ مكاوي
Lebanon 24
17-02-2026
|
10:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد
وزير الداخلية
والبلديات أحمد
الحجار
، في مكتبه قبل ظهر اليوم، سلسلة لقاءات تركزت على الملفات الإدارية في المحافظات، وواقع قطاع النقل البري والمشترك في
لبنان
.
استهل الوزير الحجار لقاءاته باستقبال محافظ
جبل لبنان
القاضي محمد مكاوي، حيث جرى استعراض أوضاع المحافظة واحتياجاتها، بالإضافة إلى بحث مجموعة من الشؤون الإدارية المرتبطة بسير العمل في الدوائر التابعة للمحافظة لضمان تسيير مرافق الدولة بفعالية.
وفي سياق متصل، التقى الوزير
المدير العام
لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا. وتناول البحث واقع قطاع النقل المشترك والتحديات التي يواجهها، لا سيما التعديات الحاصلة على أملاك ومرافق هذا القطاع.
وشدد المجتمعون على ضرورة معالجة هذه المخالفات وفق القوانين والأنظمة المرعية، حمايةً للملك العام وتأميناً لاستمرارية النقل المشترك.
كما استقبل الحجار رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، والمسؤول المركزي للشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل" بسام طليس.
وجرى خلال اللقاء عرضٌ مفصل لأوضاع قطاع النقل البري وهواجس العاملين فيه، بالإضافة إلى التداول في عدد من الملفات المتعلقة بالشأن البلدي والاختياري في مختلف المناطق
اللبنانية
.
