قاصر غادر منزل ذويه ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:



تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة القاصر المفقود:



-أحمد فادي الحسين (مواليد عام 2009، لبناني)



الذي غادر بتاريخ 14-02-2026، منزل ذويه الكائن في محلة ساحة النور/ ، الى جهة مجهولة ولم يَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة التل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 448303-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

